Faro requalifica estrada entre Estoi e Santa Bárbara de Nexe

Intervenção no valor de 370348,95 euros prevê reparação de ruturas no pavimento, pavimentação da estrada e execução de valetas para drenagem de água.

O município de Faro informa que estão a decorrer os trabalhos de requalificação da Estrada Municipal (EM) 520-2, entre as localidades de Estoi e Santa Bárbara de Nexe, itinerário muito utilizado por viaturas pesadas na ligação ao Mercado Abastecedor da Região de Faro (MARF).

A intervenção resulta do contrato assinado no dia 1 de outubro com a Sociedade José de Sousa Barra & Filhos, pelo valor global de 370348,95 euros e tem como principais objetivos a reparação de ruturas no pavimento em zonas pontuais, a pavimentação do caminho em betão betuminoso e execução de valetas em betão para drenagem das águas, além da limpeza de bermas e execução de lombas redutoras de velocidade sobrelevadas em betuminoso.

Com um prazo de execução de 90 dias, a obra poderá causar constrangimentos à circulação automóvel, pelo que a autarquia solicita a compreensão dos automobilistas e recomenda o respeito da sinalética afixada e indicações fornecidas ao longo da via.

Desta forma, prosseguem os trabalhos de requalificação de toda a rede viária do concelho, em particular das ligações às designadas freguesias rurais que, nos últimos quatro anos, mereceram o maior investimento de sempre da autarquia, graças à implementação do programa de intervenções municipais «Faro Requalifica».