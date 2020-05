Faro «redobra a atenção» à causa animal durante pandemia

Reforço de apoios municipais a associações do movimento animal para ações junto da população.

Numa altura em que a crise provocada pela pandemia COVID-19 tem também tido efeitos nos cuidados com os animais de companhia, com um aumento do número de abandonos, o município de Faro vai «redobrar a atenção a esta causa», através da atribuição de apoios extraordinários às associações do movimento animal para ações junto da população.

O valor desse apoio foi fixado no passado dia 5 de maio, terça-feira, em Reunião de Câmara, no montante de 8000 euros, a distribuir equitativamente pelas associações «Associação Animais de Rua», «Movimento pró Animal de Faro (MAF)», «Associação Gatos de Jardim» e «PRAVI – Projeto de Apoio a Vítimas Indefesas».

Esta medida «vem na linha de um princípio orientador de respeito e preservação do bem-estar e dignidade animal que o município tem seguido, colaborando com as associações de defesa da causa animal e tendo vindo a coorganizar e apoiar campanhas de sensibilização contra o abandono, maus-tratos e cuidados com animais», explica a autarquia.

Além disso, Faro «tem adotado várias medidas como a não-aceitação de espetáculos circenses em espaço público com animais em cativeiro e a realização de projetos de captura, esterilização e devolução com excelentes resultados».