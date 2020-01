Faro realiza mais uma edição da Gala do Desporto

Câmara Municipal de Faro aprovou na segunda-feira, 20 de janeiro, a realização de mais uma edição da Gala do Desporto – Município de Faro, uma iniciativa recuperada no ano passado que visa premiar os melhores agentes desportivos do concelho.

O evento terá lugar no próximo dia 25 de abril, no Teatro das Figuras, integrando as comemorações do município de Faro alusivas ao 46º aniversário da revolução dos cravos.

Após um longo interregno, a primeira edição da renovada Gala do Desporto do Município contou com a participação de centenas de atletas e representantes de clubes do concelho, tendo como ponto alto uma homenagem à campeã olímpica de maratona Rosa Mota (madrinha da Meia Maratona da Água de Faro, desde a sua primeira edição), a quem foi entregue a Chave de Honra da Cidade de Faro.

A segunda edição, como atrás referido, volta a acontecer no Teatro das Figuras, com o mesmo objectivo de distinguir os agentes desportivos e atletas que mais se destacaram no ano de 2019, nas respectivas modalidades, contando ainda com momentos de animação «contagiantes».

As candidaturas destinam-se a agentes desportivos e atletas naturais do concelho ou que, não o sendo, nele residam há mais de cinco anos. As categorias a distinguir são: Associação Desportiva/Clube do Ano, Equipa do Ano, Dirigente do Ano, Atleta do Ano Feminino, Atleta do Ano Masculino, Atleta Revelação, Treinador(a) do Ano, Desporto Adaptado, Prémio de Mérito Desportivo, Figura Desportiva, Fair Play (entregue a entidades aderentes ao cartão branco) e Homenagem Carreira.

Também o Mérito Desportivo será distinguido, através da atribuição de prémios a atletas, treinadores ou outros agentes desportivos que protagonizaram na passada época desportiva participações ou classificações em provas de âmbito regional, nacional ou internacional que tenham representado a Seleção Nacional ou que tenham obtido títulos.

Os formulários para preenchimento das candidaturas encontram-se disponíveis no site da Câmara Municipal de Faro. Devem ser entregues até ao dia 3 de Março, «impreterivelmente, de forma a permitir o atempado tratamento dos dados e a respectiva preparação da Gala», adverte a autarquia.