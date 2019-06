Faro revive a tradição com Arraial de São João

O município pretende proporcionar duas noites de convívio e ao mesmo tempo manter acesa a tradição desta festa popular, nos dias 21 e 22 de junho, sexta-feira e sábado, às 19 horas, no Largo Afonso III.

Da iniciativa fazem parte o tradicional bailarico, com mastros a condizer, a marcha popular, os comes e bebes típicos da festa, e claro, os manjericos. Tudo num espaço ligado às memórias e identidades territoriais.

Recorde-se que, até à primeira metade da década de 80, o dia de São João, 24 de junho, correspondia ao feriado municipal de Faro.

Na véspera e dia de S. João, havia sempre um grande arraial festivo com mastros, baile, fogueiras de alecrim, ruas enfeitadas com balões e bandeiras de papel multicolores, onde era comum o sentar às portas, comendo gastronomia típica como caracóis e sardinha assada.

É precisamente esse espírito de festa, de convívio popular e de regresso a memórias antigas que se pretende reviver com este arraial.

Esta festividade, uma manifestação clara do património popular e imaterial, ligado a rituais de namoros, de saúde e até de lendas de mouras encantadas, conta com a animação dos artistas locais Cristiano Martins e Marcha da Alegria (Patacão) no dia 21, e Nestor Lozinho, no dia 22.

O município farense espera «dois dias de festa, animação e de recuperação da memória e do património cultural».