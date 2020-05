«Faro Protege» e disponibiliza gel desinfetante ao comércio local

Interessados devem fazer o pedido online.

A Câmara Municipal de Faro, em parceria com Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (Associação Comércio da Baixa), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB), está a desenvolver um conjunto de iniciativas com o objetivo de devolver aos consumidores a confiança para frequentar o comércio tradicional e a restauração do concelho.

Além de acompanhar com atenção a retoma da atividade, a autarquia irá disponibilizar a todos os estabelecimentos aderentes um equipamento com dispensador de gel para uma correta higienização das mãos.

«Sendo esta uma das práticas a adotar com melhores resultados no controle e não disseminação da COVID-19, é essencial que todos os estabelecimentos possam oferecer esta segurança a todos os clientes», afirma o município.

Este projeto, em que a autarquia farense surge como promotora e elo de ligação, visa «criar mecanismos para que os cidadãos possam, sem receios, voltar a frequentar as lojas e restaurantes do concelho, favorecendo ao mesmo tempo a recuperação da economia do concelho».

Pretende-se, assim, «que os vários estabelecimentos que se associem a esta medida possam garantir a maior proteção possível a proprietários, funcionários e clientes, bem como à população em geral».

Os proprietários dos estabelecimentos interessados em receber este equipamento deverão formalizar o interesse através do formulário disponibilizado no site da autarquia, aqui.

Em caso de dúvidas, poderão obter mais esclarecimentos através da Linha de Apoio Faro – COVID-19, no telefone 800 219 019, ou junto das associações envolvidas (no caso de ser associado de alguma delas).