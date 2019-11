Faro pedirá indemnização caso Parque de Campismo não seja devolvido

Na sequência de notícias hoje divulgadas num jornal nacional, de acordo com as quais os ocupantes do terreno do futuro Parque de Campismo da Praia de Faro «vão apresentar, durante esta semana, um recurso para tentar evitar que a autarquia tome posse do espaço no dia 25 de novembro», a Câmara Municipal de Faro acaba de emitir um comunicado no qual reforça a sua posição.

Assim, a Câmara Municipal de Faro «reitera a sua determinação em tomar posse do espaço fazendo valer as determinações dos tribunais e as deliberações dos órgãos autárquicos, em nome do interesse público».

Nessa conformidade, a confirmarem-se as notícias, a Câmara Municipal «irá intentar ação judicial contra a associação dos amigos e utentes do parque de campismo da Praia de Faro, bem como a todos os ocupantes do espaço, que até ao dia 24 do corrente mês não tenham tomado as necessárias diligências mo sentido de o restituir à municipalidade».

A autarquia garante que a acontecer, «a ação será acompanhada do respetivo pedido de indemnização pelas perdas e danos causados».