Faro mantém cemitérios abertos mas com restrições no Dia de Finados

Faro mantém cemitérios abertos no Dia de Todos os Santos mas com restrições aos visitantes. Autarquia impôs limitação de 50 pessoas em simultâneo, em grupos máximos de duas pessoas, e vai aplicar marcações de distanciamento de espera no exterior.

O município de Faro informa que os cemitérios do concelho estarão abertos para visitas nos dias 31 de outubro e 1 de novembro (Dia de Todos os Santos), entre as 8h30 e as 17h30, com limitação de entradas, e medidas reforçadas para segurança de todos os que decidam prestar homenagem aos entes queridos.

Os cemitérios municipais terão assim limitação de 50 pessoas em simultâneo, em grupos máximos de duas a duas pessoas, que estão obrigadas ao uso de máscara durante o período de permanência no interior do espaço, que deverá ser o mais breve possível.

Está proibida, no interior do espaço, a partilha de utensílios manuais como pás, colheres ou outros equipamentos, sendo obrigatória a desinfeção das mãos dos visitantes com aplicação de álcool gel disponível em dispensadores à entrada.

O município de Faro vai também aplicar marcações de distanciamento de espera no exterior dos cemitérios em Faro (Cemitério da Esperança e Cemitério Novo), tendo recomendado às juntas de freguesia o mesmo procedimento para os restantes.

A autarquia apela ao respeito de todos pelas regras de distanciamento social e de higiene, bem como pelas recomendações e indicações das autoridades, dentro, fora e nos acessos aos espaços dos cemiteriais, para que a homenagem à memória dos entes queridos possa ser realizada de forma ordeira e sem pôr em causa, em nenhum momento, a saúde e a segurança de toda a comunidade no âmbito atual situação epidemiológica.