Faro levou 90 idosos do concelho ao Zoo de Lagos

Câmara Municipal de Faro, através do seu Gabinete de Apoio ao Idoso, proporcionou, no passado dia 1 de outubro, um passeio ao Zoológico de Lagos a 90 munícipes seniores do concelho.

Neste passeio, subordinado ao mote «Vamos ao Zoo de Lagos», comemorou-se o Dia Internacional do Idoso. Foi um dia «muito bem passado» no meio da natureza e de muitos animais.

Lémures, saguins, macacos, capivaras, suricatas, lontras asiáticas, tartarugas, jibóias, faisões, patos e flamingos foram algumas das espécies que puderam ser observadas.

No final ainda houve oportunidade de acompanhar o processo de alimentação de algumas espécies.

A iniciativa visou «proporcionar momentos de convívio e lazer a este setor da população, facilitando a quebra do ciclo de solidão e rotina que tantas vezes acompanha o quotidiano dos nossos seniores e estimulando-os para uma vida mais ativa».

Esta foi mais uma iniciativa do Programa Faro Sénior, que desenvolve diversas atividades de âmbito social, recreativo e cultural com os seniores Farenses.

O próximo evento será a segunda edição do «Vamos ao Cinema!» e irá decorrer no próximo dia 7 de novembro, com a exibição do filme «Pátio das Cantigas», versão 2015.