Faro leva Plano de Pormenor da Lejana a discussão pública

Proposta está em período de discussão pública até dia 19 de fevereiro. Sessão aberta a todos os interessados acontece na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, às 16 horas, no salão nobre da Câmara Municipal de Faro.

O Plano de Pormenor da Lejana vai ser discutido numa sessão pública, marcada para o próximo dia 7 de fevereiro, às 16 horas, no salão nobre da Câmara Municipal de Faro.

Esta sessão aberta a todos os interessados acontece no âmbito do período de discussão pública da proposta do Plano de Pormenor, que acontece entre 23 de janeiro e 19 de fevereiro, de acordo com publicação feita no dia 16 de janeiro em Diário da República.

Esta proposta de Plano agora submetida a discussão pública constitui uma alteração da que foi discutida em 2018, tendo sido introduzidas adaptações decorrentes das participações então entregues.

O Plano de Pormenor da Lejana abrange uma área de aproximadamente 42 hectares, perfeitamente integrada em solo urbano, mas que apresenta realidades distintas quanto à consolidação do espaço urbano.

A área de intervenção é delimitada a sul pela Avenida Calouste Gulbenkian, a poente pela Estrada da Senhora da Saúde, a norte, ainda que incluindo parcialmente, pela urbanização titulada pelo Alvará nº1/04 e área envolvente ao futuro traçado pela 3ª circular de Faro, e a nascente pela EN2/ Estrada do Alportel.

Esta área integra, parcial ou totalmente, diversas urbanizações resultantes de operações de loteamento urbano, parcelas desocupadas objeto de pretensões de particulares, a área envolvente ao Depósito de Água, bem como zonas que necessitam de ser requalificadas e reestruturadas.

Com a elaboração deste plano, pretende-se assegurar uma estrutura urbana coerente, equilibrada

e sustentável, potenciando um urbanismo que respeite a morfologia do local e, em simultâneo, contribuir para a valorização das entradas da cidade de Faro, promovendo a qualificação e requalificação dos principais eixos viários, designadamente a EN2/Estrada do Alportel e a Estrada da Senhora da Saúde, assegurando ainda a concretização da 3ª Circular de Faro.

A formulação de participações deverá ser efetuada por escrito, até ao termo do período de discussão pública, dirigida ao presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, por correio ou, ainda, por correio eletrónico ([email protected]) com indicação expressa de «Discussão Pública do Plano de Pormenor da Lejana» e com a identificação e morada de contacto do signatário.

Os elementos relativos ao plano poderão ser consultados na Loja do Munícipe (Loja do Cidadão, no Mercado Municipal de Faro), no Departamento de Infraestruturas e Urbanismo da Câmara de Faro (no Largo de São Francisco) ou na página do município.