Faro lembra Festival F com artistas portugueses em 20 Noites F

De 13 de Agosto a 13 de Setembro, o Largo da Sé, na Vila Adentro, em Faro, recebe as Noites F, uma celebração do Festival F em 20 espectáculos de música, humor e magia, com lotação reduzida e respeitando todas as normas impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Os espetáculos decorrem sempre no Largo da Sé, às 22h00 e entre a noite de estreia, com Diogo Piçarra, e a de encerramento, com Miguel Araújo, há humor com César Mourão, Herman José e Salvador Martinha, magia com Luís de Matos e muita música, desde o pop de Aurea, Agir, D.A.M.A e Fernando Daniel, ao heavy-metal dos Moonspell ou o hip-hop de Piruka, passando pelos espectáculos especiais, em dueto, de Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco e de Carolina Deslandes & Jimmy P, até aos concertos de António Zambujo, Os Quatro e Meia, Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho, The Black Mamba e Xutos & Pontapés.

Estas 20 Noites F «comemoram o reencontro entre o público e os artistas, com os olhos postos no F de Futuro», explica a Câmara Municipal de Faro, que na impossibilidade de realizar a edição 2020 do Festival F, «que nos últimos anos tem vindo a consolidar a missão de revelar alguns novos talentos da música portuguesa e consagrar outros tantos artistas em ascensão», criou as Noites F.

O evento apresenta «um cartaz eclético, inspirado na linha de programação dos vários palcos que habitualmente integram o festival, mantendo e respeitando a sua diversidade e abrangência».

Nas Noites F, os 20 espetáculos que simbolicamente celebram o Festival F decorrerão apenas no Largo da Sé, que tradicionalmente acolhe o Palco Sé, ficando os restantes palcos e espaços do festival, Quintalão, Museu, Ria, Fábrica, Formosa, claustros da Sé, entre outros, a aguardar por 2021 para voltarem a receber música, artes plásticas, workshops, novo circo, teatro, humor e tertúlias, numa programação rica e diversificada que não tem parado de crescer ao longo de seis edições.

Recorde-se que na sua última edição, em 2019, o Festival F, «o último grande festival de Verão», decorreu nos dias 5, 6 e 7 de Setembro e levou à Vila Adentro «perto de 60000 pessoas, das quais 24000 na noite de reunião dos Ornatos Violeta, a propósito do 20º aniversário da edição do seminal álbum O Monstro Precisa de Amigos, que esgotou».

As Noites F são uma iniciativa do Município de Faro, do Teatro Municipal de Faro, S.M., da Ambifaro e da produtora Sons em Trânsito. Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.