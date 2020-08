Faro lança livro com receitas para idosos saborearem o verão

Livro foi enviado por correio para alguns idosos, podendo ser levantado presencialmente pelos restantes.

A Câmara Municipal de Faro lançou recentemente um projeto que consiste num livro de receitas de cozinha, elaborado pelo Gabinete de Apoio ao Idoso da autarquia, com o apoio da Provectus e do projeto Prato Certo (In Loco), intitulado «Culinária Fresca para Seniores».

«Conscientes de que a alimentação dos menos jovens é uma preocupação, ainda para mais com a chegada das altas temperaturas», o Gabinete de Apoio ao Idoso criou «este projeto que apresenta sugestões e propostas de alimentação que incluem, por exemplo, a necessidade de ingerir água».

Para aumentar o seu consumo, são sugeridas dezenas de receitas «para tornar o verão mais fresco e saudável para todos, como por exemplo, águas aromatizadas», entre outras.

Este livro já foi enviado por correio para cerca de 250 munícipes idosos do concelho que estiveram em contacto com o Departamento de Desenvolvimento Social e Educação da autarquia nos últimos dois anos. Os restantes munícipes idosos poderão solicitar o livro naquele serviço, localizado na Praça José Afonso, nº 1, Faro.

Recorde-se que, devido à pandemia, o município de Faro foi forçado a interromper o «Programa Faro Sénior» e as várias atividades presenciais que promovia junto dos mais idosos. No entanto, o Gabinete de Apoio ao Idoso «procurou respostas alternativas para contornar o facto de não poder estar próximos fisicamente dos seniores e assim ajudar a resolver os seus problemas».

Durante o período de confinamento, foram contactados os idosos que já se tinham relacionado com os serviços em ocasiões anteriores e encaminhadas para apoio alimentar, ou outros tipos de apoio, todas as situações que o justificavam.

Foram ainda instalados equipamentos de teleassistência e atribuídas dezenas de cartões que permitem obter medicação de forma gratuita. São também acompanhados semanalmente, via telefone, os idosos mais sozinhos, sendo també iniciado o envio de jogos e atividades para casa destes munícipes com o objetivo de se manterem intelectualmente ativos.

Com as várias iniciativas, o Gabinete de Apoio ao Idoso do Município procura «combater a solidão e estimular a promoção de uma vida com mais saúde (física e mental) entre a população mais idosa do concelho».