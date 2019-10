Faro investe na recuperação dos relvados sintéticos do concelho

A Câmara de Faro informa que se iniciaram os trabalhos de substituição de dois dos mais utilizados relvados sintéticos do concelho: o do Campo de Futebol da Penha e o do Campo de Futebol de 7 da EB 2/3 Dr. José Neves Júnior.

A empreitada do Campo da Penha foi adjudicada à Sociedade Mondo Portugal, S.A., pelo valor global 144577 euros.

O objectivo é conferir à prática desportiva maiores índices de segurança, qualidade e conforto num relvado que data de 2006 e que durante todos estes anos tem suportado uma utilização intensiva, em todos os dias da semana, de manhã à noite.

De igual modo, estão já a decorrer também as operações de requalificação do relvado sintético do Campo de Futebol 7 da EB 2/3 Dr. José Neves Júnior.

A empreitada foi adjudicada à Sociedade RED – Relvados e Equipamentos Desportivos, Lda., por 82678 euros.

Este recinto é utilizado pelos alunos da escola durante o dia e alberga alguns treinos de clubes locais ao final do dia.

De referir que no âmbito desta última empreitada, estão também previstos trabalhos de melhoramento da vedação deste recinto desportivo, bem como do campo da Horta da Areia cujo relvado, recorda-se, foi totalmente requalificado em 2018, num investimento camarário de aproximadamente 100 mil euros.

Os novos relvados reduzem substancialmente o risco de lesões, ao favorecer uma melhor absorção de impactos.

Destaque ainda para a melhor resistência e para a capacidade de drenagem, características que se espera que assegurem uma maior durabilidade destes relvados em relação aos anteriores.