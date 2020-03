Faro implementa rede de entrega bens essenciais ao domicílio

Município apela a empresas do concelho (frutarias, minimercados, supermercados ou farmácias) que queiram associar-se a iniciativa #FaroemCasa em parceria com a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve Rotaxi – Cooperativa Radio-Taxis de Faro.

O município de Faro vai implementar um sistema de entrega domiciliária de bens alimentares não confeccionados e produtos farmacêuticos aos munícipes do concelho no âmbito da iniciativa #FaroemCasa.

Nesse sentido, a autarquia lança um repto e alerta a empresas (mercearias, minimercados, supermercados, talhos, frutaria, farmácias e outros) que estejam interessados e queiram associar-se a este projeto de distribuição.

Este serviço insere-se num conjunto de medidas implementadas pelo município, que está a procurar trabalhar ativamente na procura de soluções que por um lado, minimizem as dificuldades por que todos estão a passar e facilitem a permanência dos cidadãos nos seus lares para que contribuam ativamente na contenção do foco do Coronavírus (COVID-19), no concelho e no país.

Este sistema de distribuição vai ser garantido, a breve trecho, numa parceria entre o município de Faro, a Rotaxi – Cooperativa Radio-Taxis de Faro e a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve), ficando o transporte destes bens de primeira necessidade a cargo dos motoristas da Rotaxi, que poderão entregar ao domicílio os produtos sem qualquer transação de dinheiro físico.

A encomenda será feita através de via telefónica ou Internet e o pagamento do valor – correspondente aos produtos adquiridos e de uma taxa, pré-definida de acordo com a localização da morada de entrega, que servirá para cobrir o valor da deslocação, a cargo da Rotaxi – deverá ser efetuado previamente através de transferência bancária ou MB Way.

Este projeto, em que o município surge como promotor e elo de ligação, visa criar mecanismos para que o maior número de pessoas possa ficar em casa, ao mesmo tempo que ajuda a economia do concelho, permitindo que os vários estabelecimentos que se associam a este projeto possam manter, nesta fase, a sua atividade comercial, garantindo simultaneamente a maior proteção possível a proprietários, funcionários e clientes, bem como à população em geral.

Em paralelo, a medida viabiliza também que empresas de transporte possam manter vários dos seus motoristas disponíveis a trabalhar ativamente, permitindo simultaneamente que todo e qualquer cidadão – nomeadamente pessoas com necessidade de isolamento social ou de grupos considerados de risco, tendo em conta a propagação deste vírus – possa obter, em sua própria casa, os produtos de primeira necessidade (alimentos não confeccionados e medicamentos sem necessidade de receita médica), seguindo assim de forma mais facilitada as indicações e recomendações de recato social.

Os possíveis interessados em aderir a este projeto (mini-mercados, supermercados, farmácias, lojas de conveniência e outros que se enquadrem nos critérios definidos) deverão consultar e preencher um formulário para o efeito que está disponível no sítio online da Câmara Municipal de Faro.