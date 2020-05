Faro implementa licenciamento de obras em formato digital

Pedidos em papel fazem parte do passado.

A Câmara Municipal de Faro pretende levar a cabo a desmaterialização dos procedimentos de controlo das operações urbanísticas desenvolvidas no concelho e por isso, a partir do dia 1 de junho, será possível apresentar em formato digital requerimentos ou comunicações de operações de loteamento, de obras de urbanização, edificação ou demolição, de autorizações de utilização e suas alterações.

No fundo, a tramitação de todo o tipo de processos de operações urbanísticas será feita de uma forma digital.

A plataforma digital E-Paper corresponde a uma solução informática que permite a receção e tramitação digital dos processos referentes às várias operações urbanísticas, «apresentando mais-valias no sentido da simplificação, sistematização e transparência dos mesmos».

Trata-se de «mais um importante passo no processo de modernização autárquica, com o objetivo de simplificar a vida a todos os interessados, particulares, técnicos e outros, bem como tornar os serviços camarários mais eficientes, com a vantagem de os requerentes terem possibilidade de acompanhar, via internet, a situação dos processos que submeteram».

Apontam-se ainda como vantagens da instrução digital dos processos «a melhoria da capacidade de respostas na área do urbanismo, tornando os procedimentos menos burocráticos e mais céleres, a análise mais rigorosa e segura dos documentos e a redução do consumo de papel e outros consumíveis, contribuindo para a sustentabilidade ambiental».

A autarquia avança com esta medida numa altura em que as deslocações à câmara municipal com atendimento presencial estão a ser cada vez mais desaconselhadas, em consequência da pandemia COVID-19.

Os processos deverão ser entregues em formato digital no Balcão Único «Viver Faro» na Loja do Cidadão, localizada no Mercado Municipal de Faro ou via e-mail (apenas em período de aconselhamento de confinamento pelo novo Coronavírus).

Todos os documentos necessários para a apresentação dos processos estão disponíveis e atualizados na página Web do Município de Faro.