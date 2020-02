Faro ensina restaurantes a fazer mais e melhor comida vegetariana

A Câmara Municipal de Faro irá promover, por sugestão do PAN Pessoas-Animais-Natureza, na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, um seminário subordinado ao tema «Comida Vegetariana», com o apoio da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e da Associação Vegetariana Portuguesa.

A ação, inserida na aposta que a autarquia vem desenvolvendo no sentido de reforçar a diversidade da oferta turística no concelho, irá realizar-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, das 15h30 às 18h30 e é dirigido aos profissionais da atividade da restauração.

Para além de proporcionar algumas ferramentas para o desenvolvimento de novas propostas alimentares na restauração local, é também um contributo para que toda a população esteja informada sobre formas sustentáveis e saudáveis de alimentação que podem ser englobadas nos seus hábitos alimentares.

A Câmara Municipal de Faro continua assim a apostar fortemente na dinamização da gastronomia e do setor de restauração como forma de reforçar a sua já importante atratividade enquanto marca distintiva da diversidade e qualidade existente no concelho.

Os participantes terão direito a certificado de participação e as inscrições, limitadas, podem ser efetuadas através do email ([email protected]) ou aqui.