Faro encerra tudo e limita atendimento presencial até 3 de abril

Câmara Municipal de Faro implementa medidas temporárias e extraordinárias de prevenção e controlo da infeção por novo Coronavírus (COVID-19) até 3 de abril.

Na sequência dos últimos desenvolvimentos relacionados com a propagação da infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19), o município de Faro determinou a implementação de várias medidas temporárias extraordinárias de prevenção e controlo, nomeadamente suspender o funcionamento dos equipamentos municipais desportivos e culturais (atividades, cedências e apoios) e limitar os serviços com atendimento presencial a assuntos estritamente urgentes e necessários.

O objetivo é minimizar a probabilidade de propagação do vírus entre funcionários e colaboradores do Município e população em geral.

Nesse sentido, a autarquia decidiu encerrar ao público as Piscinas Municipais, Pavilhão Desportivo Municipal da Penha, Pista de Atletismo, Centro Náutico, campos de futebol, bem como o Teatro Municipal, Museu Municipal, Biblioteca Municipal, Museu Regional, Galeria Trem e a Ermida de Santo António do Alto.



Além destes espaços da responsabilidade da autarquia, o município recomenda ao longo dos próximos dias a não utilização de espaços públicos como parques infantis ou parques biosaudáveis.

Estas medidas terão efeito imediato e a situação vai ser avaliada diariamente e ajustada às necessidades de cada momento, sempre em articulação com as entidades competentes, com que o Município tem estado permanentemente em contacto, de forma a tomar todas as medidas que que se considerem necessárias para proteção da comunidade.

Dada a situação extraordinária, a Câmara Municipal de Faro recomenda aos cidadãos que não se dirijam aos serviços municipais, a não ser que tal seja estritamente indispensável.

Em alternativa, quaisquer contactos deverão ser efetuados por via não presencial, privilegiando o contacto telefónico, correio, correio eletrónico ou, quando possível e necessário, video chamadas.

Além dos serviços e equipamentos da autarquia, também o Balcão Único «Viver Faro», que funciona no Mercado Municipal, estará encerrado a partir do dia 16 de março, limitando-se os atendimentos presenciais a assuntos tidos por estritamente necessários e urgentes e sujeitos a marcação.

Além destas medidas, o município de Faro determinou ainda a suspensão de eventos culturais, desportivos e outros, agendados até ao dia 3 de abril, que, pela sua dimensão, poderiam chegar a públicos externos ao universo municipal.

É o caso dos espetáculos no Teatro das Figuras, que ficam adiados para data a anunciar oportunamente, ou a 4.ª edição da Meia Maratona da Água, reprogramada para o dia 3 de outubro.

Estão também canceladas as deslocações em transportes municipais para fora do concelho e, devido ao mesmo motivo, estão também suspensos por tempo indeterminado os eventos com idosos promovidos pela autarquia, nomeadamente no âmbito do programa «Faro Sénior».

A autarquia recomenda ainda a suspensão do funcionamento de feiras e mercados não alimentares que se realizem no concelho.

O município de Faro entende que esta é uma questão grave de saúde pública e de responsabilidade individual e cívica e renova por isso o apelo à população para que se mantenha serena e assuma, nos seus hábitos e comportamentos, as recomendações emanadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), nomeadamente as regras básicas de higiene pessoal e de recato social, evitando deslocações desnecessárias para fora do concelho, com vista à sua própria proteção e à contenção da propagação da COVID-19.