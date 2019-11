Faro e Matola em Moçambique já são cidades irmãs

As cidades de Faro e da Matola formalizaram esta quinta-feira, 21 de novembro, um protocolo de geminação na sede do município moçambicano, capital da província de Maputo.

O protocolo surge na sequência do termo de compromisso assinado no dia do Município de Faro deste ano (7 de setembro) e versa sobre diversas áreas da gestão autárquica.



Cooperação para uma melhor gestão de resíduos e preservação do ambiente são os temas candentes, tendo sido assinado paralelamente um memorando de entendimento tendente a implementar um projeto de literacia digital, junto dos alunos da Matola, com recurso aos parceiros locais e institucionais do município de Faro.

Em cima da mesa estão outros compromissos a firmar em áreas fulcrais para o desenvolvimento de relações duradouras, como a cultura e, igualmente, a possibilidade de alunos da Matola virem a ingressar na Universidade do Algarve para a continuidade da sua carreira académica, prestigiando ainda mais em África esta academia.

O acordo foi formalizado pelos presidentes da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau e do Conselho Municipal da Matola, Calisto Moisés Cossa, que é simultaneamente presidente da associação de todos os municípios moçambicanos, em sessão solene testemunhada pelos representantes dos ministérios dos estrangeiros de Portugal e Moçambique, respetivamente Patrícia Pincarilho e Geraldo Saranga.

Presentes estiveram também as mais altas autoridades locais e provinciais deste que é um dos maiores aglomerados urbanos desta região africana.

A visita oficial de Rogério Bacalhau, que se faz acompanhar do seu Chefe de Gabinete e responsável pela cooperação internacional, Henrique Gomes, terminará no próximo sábado, estando já agendados novos encontros técnicos entre os parceiros nas áreas mencionadas.