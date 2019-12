Faro conta a partir de hoje com um Parque Canino

Abriu hoje o novo parque Canino da União das Freguesias de Faro.

Foi hoje inaugurado o Parque Canino da União das Freguesias de Faro (Sé e São Pedro), localizado no Alto de Santo António, na Rua de Berlim e conta com mais de 1500 metros quadrados de terreno onde os cães poderão fazer uso dos equipamentos de divertimento e exercício.

Com um horário de utilização compreendido entre as 8 e as 23 horas, este parque é de entrada livre para todos os cães com mais de 4 meses, com o plano de vacinação em dia, desparasitados, chipados e com o seu registo e licença válida. Para além desta norma, a presença no parque implica o cumprimento de um conjunto de regras, que se destacam também a necessidade dos canídeos estarem sempre acompanhados e sob vigilância, sendo obrigatória a recolha imediata dos dejetos caninos.

Não é permitida a entrada a canídeos doentes, ou em tratamento, de raça perigosa ou potencialmente perigosa, ou com comportamentos agressivos.

De acordo com Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, «este parque há muito que era esperado pelos farenses, sendo um equipamento absolutamente essencial, contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar animal, para além de estimular os detentores de canídeos a efetuarem os seus registos e licenças. Para além disso, como sabemos, é obrigatório o uso de trela ou açaimo na via pública. Sendo que estes acessórios podem condicionar o bem-estar e a liberdade do cão, estes parques são uma excelente oportunidade para que as pessoas possam soltar os seus cães sem preocupações acrescidas».