Faro conclui requalificação da via entre o Vale da Amoreira e a Penha

Obra garante melhoria da circulação e melhores condições de segurança para condutores e peões em zona nevrálgica da cidade.

O município de Faro informa que está praticamente concluída a obra de requalificação do caminho Manuel Vicente e de construção da rotunda entre esta artéria e a Rua Dr. José Filipe Álvares e a Praceta Cruz Azevedo.

Esta intervenção, que decorria desde o final do ano passado, vai permitir «uma significativa melhoria da circulação num itinerário muito utilizado e com grande afluência de viaturas, sobretudo nas horas de maior tráfego, ligando as zonas do Vale da Amoreira e a Penha».

O caminho passa a funcionar com um sentido único, no sentido Vale da Amoreira / Penha, passando também a estar dotado de passeios, iluminação pública e de um novo pavimento, «garantindo maior segurança para condutores e peões que circulam naquela zona nevrálgica da cidade».

A rotunda construída no topo do Caminho Manuel Vicente, no cruzamento com a Rua Dr. José Filipe Álvares e a Praceta Cruz Azevedo, passa a ordenar o fluxo de trânsito e garante também maior segurança na circulação e no acesso aos bairros residenciais vizinhos.

O investimento do município com esta empreitada foi de 216115,14 euros.