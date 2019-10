Município apresentou na segunda-feira, 7 de outubro, o programa para a edição de 2019 da iniciativa Europeia #CodeWeek, na FNAC do Fórum Algarve.

Ao todo são mais de três dezenas as iniciativas previstas para a edição deste ano, tendo a apresentação contado com mais de duas dezenas de participantes.

Contou-se com a participação das empresas tecnológicas com presença física no município, Universidade do Algarve, Algarve STP, dos representantes autárquicos e do sistema de ensino municipal.

O #CodeWeek é uma iniciativa Europeia à qual o município de Faro aderiu já em 2018 e que visa celebrar a programação, incentivando os cidadãos a aprender mais acerca de tecnologia, conectando comunidades e organizações que podem ajudar neste processo.

Ao integrar esta iniciativa, o município assinala de forma peremptória que se está a preparar para uma transformação digital proativa e está atento às oportunidades e desafios que este processo representa também para os munícipes e demais agentes locais.

Neste contexto, as mais de três dezenas de atividades abarcam um conjunto diverso de iniciativas para grupos etários distintos, nomeadamente momentos institucionais, atividades nas escolas e também nas empresas.

Reconhecendo o contributo que tem sido dado, e que se pretende ver reforçado, esta sessão confirmou o interesse manifestado em 2018 pelas referidas empresas em assegurar uma participação mais alargada do município de Faro, tendo em conjunto com as escolas desenhando o programa apresentado.