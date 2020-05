Faro cede viaturas ao Centro de Saúde e a Agrupamento de Escolas

Este era um pedido formulado em várias reuniões no município.

O município de Faro cedeu uma viatura automóvel ao Centro de Saúde de Faro e outra ao Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa. A ação visa dar aos profissionais de saúde das unidades do Centro de Saúde de Faro mais um meio de transporte para fazer apoios domiciliários aos utentes do concelho, enquanto o automóvel ligeiro de passageiros cedido ao Agrupamento tem como objetivo o apoio a escolas mais periféricas, estando de momento a ser usado para distribuição de alimentação aos alunos carenciados que não podem deslocar-se ao refeitório.

Já no mês de abril, a autarquia tinha cedido à Unidade de Saúde Familiar Ossónoba, para reforçar o serviço de apoio domiciliário, quatro bicicletas elétricas – num investimento municipal de 4515 euros – e outro automóvel ligeiro de passageiros, para todas as unidades do Centro de Saúde que prestam apoio domiciliário a utentes incluindo entrega de medicamentos, mudança de pensos ou acompanhamento de doentes.

O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, explica que este «foi um pedido que nos foi feito, nas várias reuniões que tivemos no âmbito da preparação para o processo de descentralização de competências na área da Saúde, uma vez que as viaturas que existiam anteriormente para este tipo de apoio domiciliário tinham de ser partilhadas e muitos profissionais de saúde até já usavam as suas próprias bicicletas para fazer estas deslocações domiciliárias».

A autarquia resolveu, assim, aceder a este pedido «para ajudar a colmatar estas carências, permitindo agilizar e aumentar o número de apoios domiciliários, evitando simultaneamente um maior aumento de afluência às unidades de saúde do concelho».