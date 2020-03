Faro cancela eventos e recomenda recato social à população até 3 de abril

A propósito dos últimos desenvolvimentos relacionados com a epidemia COVID-19, a Câmara Municipal de Faro informa que tem vindo a analisar permanentemente a evolução dos acontecimentos, estando em contacto constante com a Autoridade de Saúde.

Até ao momento, a Autoridade de Saúde não promoveu qualquer recomendação que justifique o encerramento de serviços municipais, à semelhança do que acontece com a generalidade dos sectores de atividade em Portugal, havendo contudo a necessidade de continuar a promover boas práticas preventivas.

No entanto, na sua última orientação, a 07/2020, de dia 10 de março, a Direção-Geral de Saúde estabelece que eventos à porta fechada com mais de 1000 pessoas sejam suspensos, devendo proceder-se de igual forma para as iniciativas que cheguem a públicos difíceis de identificar em caso de necessidade.

Em face do exposto, fica suspensa a realização dos eventos agendados até ao dia 3 de abril, que pela sua dimensão possam chegar a públicos externos ao universo municipal.

É o caso dos espetáculos agendados para o Teatro das Figuras, como o concerto de Carminho, o bailado Romeu & Julieta e o Festival encontros do Devir entre outros, que ficam todos adiados para data a anunciar oportunamente.

Seguindo o mesmo princípio ficam, também, preventivamente adiados os eventos desportivos promovidos no âmbito do município, o que inclui a 4ª Meia Maratona da Água, reprogramada para o dia 3 de outubro.

Ficam ainda canceladas todas as deslocações em transportes coletivos municipais para fora do concelho.

Em complemento do exposto, o município de Faro «mantém-se atento ao desenrolar da situação e fará diariamente a avaliação com a Autoridades de Saúde para tomar todas as medidas que se considerem necessárias para a proteção da comunidade e se justifiquem à luz do bom senso que sempre deve presidir à tomada de decisão», segundo comunicado acabado de chegar à redação do barlavento.

Nesta oportunidade, o município de Faro «renova o apelo à população para que se mantenha serena e continue a observar as medidas básicas de higiene pessoal e de recato social, evitando deslocações desnecessárias para fora do concelho, com vista à sua própria proteção e à contenção da propagação da COVID-19».

Programação cultural do Teatro das Figuras adiada

No âmbito da orientação emitida a 10 de março, pela Direção-geral de Saúde (DGS), relativa ao risco de eventos de massas no contexto do surto de COVID-19, o Teatro das Figuras anuncia a suspensão da sua programação, até ao dia 3 de abril. A partir dessa data a situação será reavaliada em função da evolução epidemiológica e das orientações dadas pela DGS.

Neste contexto não serão apresentados os espetáculos e formações agendados a partir de 12 de março, nomeadamente Fit (IN), Carminho, O Meu Amigo Robô, Romeu & Julieta, Atelier de Construção de Máscaras, Palavras à Solta, A Criada Zerlina, Festival Encontros do DeVIR e A Flauta Mágica.

Os eventos 17º Dançarte, Ideias em Palco, Teatro de Vizinhos e Herido Barrio serão igualmente adiados, uma vez que implicam a deslocação internacional de uma quantidade considerável de participantes e intérpretes.

Os restantes espetáculos previstos mantêm-se agendados, sendo a sua apresentação definida em função da evolução do surto e até indicação em contrário.

As datas dos espetáculos que forem reagendados serão divulgadas, assim que possível.

Os bilhetes adquiridos serão válidos para as datas posteriores a anunciar. Os espetadores que pretendam ser reembolsados, deverão fazê-lo juntos dos pontos de venda em que realizaram a compra dos bilhetes para os espetáculos abrangidos.

O Teatro das Figuras tem ainda em vigor, desde o dia 9 de março o Plano de Contingência para o COVID-19, que congrega as orientações estratégicas para a sua implementação na estrutura interna do Teatro Municipal de Faro.

A informação será atualizada nos canais de comunicação do Teatro das Figuras, no sítio de Internet e nas páginas das redes sociais.