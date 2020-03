Faro associa-se à «Hora do Planeta» em formato online

Município de Faro apela à participação da população na «Hora do Planeta», reconhecida como «a maior campanha ambiental do mundo».

O Município de Faro volta a associar-se, no próximo sábado, dia 28 de março, entre as 20h30 e as 21h30, à «Hora do Planeta», iniciativa da World Wildlife Fund (WWF), organização não-governamental. Este ano, a ação terá uma forma diferente, dadas as atuais circunstâncias.

O evento presencial, que em anos anteriores se traduzia no ato simbólico de desligar luzes e monumentos emblemáticos, foi substituído por um formato online que irá dar visibilidade à comemoração da Hora do Planeta no seio familiar. Pretende-se «estimular a criatividade das famílias em demonstrar a sua adesão e promover os eventos individuais, criados por cada um dos cidadãos em suas casas».

Em articulação com a Associação Natureza Portugal (ANP), o município de Faro convida a população a participar no apagão e lança o desafio para que todas as famílias apaguem as luzes e acendam, entre as 20h30 e as 21h30, uma vela à janela.

Para esta comemoração digital, a autarquia transmite algumas ideias que podem ser aproveitadas pelas famílias: cozinhar uma receita que tenha uma base sustentável; um momento de storytelling acerca da natureza; uma atividade que promova o bem-estar e equilíbrio (meditação, yoga, respiração consciente) e atividades em família com o enfoque no nosso planeta (desenhos, teatralizações, cantigas, músicas, entre outras).

Caso o cidadão queira que as suas iniciativas sejam publicadas no site «Hora do Planeta» e partilhados nas redes sociais (Instagram e Facebook), poderá enviá-las por e-mail. Recorde-se que Loulé também já anunciou a sua adesão à iniciativa.