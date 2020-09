Faro assinala Jornadas Europeias do Património nos museus e com teatro

Município preparou programa de três dias.

O município de Faro associa-se novamente às Jornadas Europeias do Património, que se celebram este ano a 25, 26 e 27 de setembro, sob o tema «Património e Educação». O mote desta edição pretende sensibilizar o público para a importância da relação que a educação tem com as várias áreas da arte.

Para fazer jus à temática, as comemorações em Faro têm início com uma atividade dinamizada pelos serviços educativos do Museu Municipal e do Museu Regional. Esta ação terá lugar na Horta do Ourives, amanhã, sexta-feira, dia 25 de setembro, pela manhã, prtendendo dar a conhecer aos mais novos as origens daquela quinta, pormenores da sua arquitetura e o trabalho agrícola que ali se praticava.

Ao fim da tarde do dia 25, às 18h30, no Museu Municipal, o artista e médico Vicente de Brito, recentemente homenageado pela autarquia no Dia da Cidade, apresentará o seu mais recente livro, uma publicação que revela as suas memórias e o acervo de obras que tem produzido ao longo destes anos, com o seu estilo inconfundível e que representa uma das referências da arte contemporânea farense. Algumas dessas obras fazem parte do acervo do Museu Municipal de Faro, que tem exibido nos últimos tempos alguns dos seus trabalhos.

Já à noite, às 21 horas, a companhia de teatro «DoisMaisUm» apresentará a peça «Laurinda não foi à guerra», um retrato emocionante das famílias que veem partir os seus para a guerra colonial, sempre em sofrimento enquanto não regressam a casa sãos e salvos.

Um espetáculo que conta com a participação do grupo «Coral Cantate Domino» e que será apresentado no antigo claustro do Convento de Santo António dos Capuchos. O ponto de encontro é junto à entrada da Igreja dos Capuchos e da entrada da antiga cadeia civil. Esta peça, que ao mesmo tempo funciona como visita guiada a um espaço histórico da cidade pouco ou nada conhecido, repete-se no sábado à mesma hora, com lotação limitada e com uso obrigatório de máscara.

Também no sábado, dia 26, além da peça de teatro à noite, será inaugurada uma exposição no Museu Regional, às 17h00, com trabalhos da professora Lídia Almeida, intitulada «Retalhos», uma mostra que revela o percurso artístico e as diferentes técnicas utilizadas nas aulas de pintura pela artista.

Por fim, terá lugar o lançamento do catálogo da exposição «Manuel Martins (1667-1742): oficial de entalhador e escultor famoso», apresentado pela professora Sandra Saldanha (Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra / CEAACP), que revela não só as preciosidades artísticas desta figura notável do barroco algarvio, mas também a sua época, as intervenções de restauro das obras exibidas e os resultados dos exames radiológicos a algumas delas.

Esta é mais uma edição a não perder, que aponta para a valorização do património da cidade e para a proximidade da comunidade com as referências artísticas do seu território, numa perspetiva de aprendizagem, de conhecimento e também de sensibilização para a sua proteção e divulgação.

Recorde-se que as Jornadas Europeias do Património correspondem a uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, coordenada a nível nacional pela Direção-Geral do Património Cultural.