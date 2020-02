Faro assinala Dia da Proteção Civil com exposição e sensibilização

Programa será um périplo pelas várias componentes da Proteção Civil.

O Dia da Proteção Civil, que se celebra anualmente a 1 de março, vai ser assinalado em Faro no dia 2 de março, segunda-feira, com uma exposição estática de meios e recursos dos vários agentes de Proteção Civil.

Nesta mostra, que decorrerá no Jardim Manuel Bivar e Praça D. Francisco Gomes, entre as 10h00 e as 17h00, os visitantes poderão conhecer os equipamentos, meios e recursos que estão à disponibilidade da população, no que diz respeito à proteção e socorro.

O programa de comemorações conta também com uma demonstração dos binómios cinotécnicos (cães polícia) da PSP, no período da manhã, e da GNR no período da tarde, bem como demonstrações de operações de desencarceramento pelos bombeiros, durante as quais os alunos das escolas do concelho terão a possibilidade de manusear ferramentas utilizadas nestas situações.

Para além de terem oportunidade de visitar alguns dos veículos das forças de Safety e Security que diariamente asseguram um papel importante na prevenção de riscos e no socorro em casos de emergência, os visitantes poderão ainda efetuar rastreios de colesterol, glicémia e tensão arterial.

Esta ação da autarquia visa sensibilizar residentes e visitantes, incluindo a comunidade escolar, para as questões da proteção civil, em especial para a prevenção, autoproteção e para a importância da alteração de comportamentos por forma a evitar situações de perigo e de dificuldades de socorro.

Conta, para tal, com apoio e presenças da Autoridade Marítima, Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro, Corpo de Bombeiros Voluntários Cruz Lusa – Faro, Cruz Vermelha Portuguesa, Exército Português, Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, Guias de Portugal, Corpo Nacional de Escutas, Escoteiros de Portugal e Curso de Técnico de Proteção Civil da Escola Secundária Pinheiro e Rosa.