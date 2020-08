Faro assinala 75 anos da inscrição da EN2 no Plano Rodoviário Português

Via liga Chaves a Faro e tem cariz turístico.

A Câmara Municipal de Faro acaba de instalar um totem comemorativo dos 75 anos da Estrada Nacional 2 (EN2), para assinalar a inscrição desta estrada mítica no primeiro Plano Rodoviário Português.

A efeméride é assim distinguida com uma estrutura metálica com cerca de dois metros de altura, no cruzamento entre a Avenida Calouste Gulbenkian e a Rua do Alportel, junto ao marco da EN2, onde a autarquia concluiu recentemente uma nova rotunda, em calçada portuguesa, com o número 738, permitindo aos inúmeros amantes do turismo de estrada, nacionais e internacionais, registarem a sua chegada (ou partida) a Faro.

A Estrada Nacional 2 é considerada uma das mais importantes de Portugal, ligando Chaves a Faro, num total de 739,260 quilómetros.

Atravessa 35 concelhos portugueses, distribuídos por 11 distritos, e tornou-se uma referencia no panorama turístico nacional, registando uma significativa procura devido à aposta feita na promoção do território português para se passar férias no corrente ano.

O município de Faro, que é membro da AMREN2, conta também com três locais onde todos os aventureiros que se predispõem a percorrer esta estrada podem obter o seu Passaporte da Rota da Estrada Nacional 2 e carimbar a sua passagem por Faro: Posto de Turismo (Arco da Vila), Câmara Municipal (portaria) e Museu Municipal de Faro (receção).

Os passaportes podem também ser carimbados no Hotel Faro, Hotel Eva Senses, e Hotel Best Western Dom Bernardo.