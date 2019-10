No âmbito da empreitada de reabilitação de zonas pedonais de Faro, a Câmara Municipal informa que estão em curso diversos trabalhos de recuperação do pavimento, visando conferir mais segurança e conforto à circulação pedonal pelas ruas do concelho.

De momento, os trabalhos estão a evoluir nas artérias mais nucleares da malha urbana, mas tenderão a alargar-se para as franjas periféricas, pelo que se recomenda a todos os transeuntes a máxima atenção à sinalética e às indicações presentes em cada intervenção.

Recorda-se que esta é uma intervenção a levar a efeito no âmbito do programa municipal de obras «Faro Requalifica» que foi adjudicada à Sociedade JEVOP Construções, S.A, pelo valor total de 133189 euros.

As operações a executar passam pela requalificação e nivelamento dos pavimentos em calçada e respetivas caixas, bem como pela remoção dos lancis danificados e sua substituição por novos em pedra da região, de acordo com as características de casa passeio.