Através do seu Gabinete de Apoio ao Idoso, o município participou na passada terça-feira numa ação de sensibilização destinada aos idosos da freguesia do Montenegro.

Esta ação, intitulada «A importância do cumprimento da medicação», é a terceira de um ciclo de seis eventos promovidos no âmbito do projeto «Meia Dúzia de Conversas», promovida por um grupo informal de enfermeiros especializados em Enfermagem Comunitária do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Central da ARS Algarve.

O objetivo é aumentar a participação social de proximidade, a literacia em saúde e o envelhecimento ativo e saudável da população mais idosa de Montenegro.

Um dos parceiros é o Gabinete de Apoio ao Idoso do Município de Faro, que se fez representar pela sua responsável técnica, Paula Paiva tendo apresentado o «Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento».

Este resulta de um protocolo entre o município farense e a Instituição Particular de Solidariedade Social Dignitude e permite que todos os munícipes de Faro em situação de carência económica, impossibilitados de adquirir medicamentos comparticipados que tenham sido prescritos por receita médica, os possam obter de forma totalmente gratuita.

Neste momento já foram apoiados 86 munícipes com esta medida, mas no final do ano o valor ascenderá a 100. Face ao sucesso da medida, a Câmara Municipal decidiu aumentar o número de munícipes abrangidos por este programa de 100 para 250, o que implica um acréscimo de investimento de 10000 euros para 25 mil euros por ano, nos próximos 2 anos (2020 e 2021).