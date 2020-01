Faro alerta para constrangimentos de trânsito em dois pontos da cidade

O município de Faro informa que está no terreno a empreitada de execução de uma nova rotunda no cruzamento da Avenida Calouste Gulbenkian e a Rua do Alportel, obra fundamental para a melhoria da circulação automóvel na cidade de Faro.

Foi assim necessário proceder-se a alterações de trânsito, de forma a permitir a realização dos trabalhos projetados para essa zona.

A alteração da circulação rodoviária teve início a 20 de janeiro e prolongar-se-á até dia 9 de março.

Para dar início à empreitada, foi desligada a sinalização semafórica no cruzamento entre a Avenida Calouste Gulbenkian com a Rua do Alportel, passando a circulação viária a efetuar-se num único sentido giratório, em torno de uma placa central definida temporariamente por delimitadores de betão e baias, até a finalização da obra.

Foram também sinalizados dois corredores de circulação para viaturas em marcha de emergência: na faixa esquerda da Avenida Calouste Gulbenkian, no sentido da rotunda do Teatro das Figuras para a rotunda do Hospital de Faro e na faixa esquerda da Avenida Calouste Gulbenkian, no sentido da rotunda do hospital para a rotunda do teatro.

As alterações preveem ainda o impedimento de estacionamento na envolvente da área de intervenção da empreitada. Será permitido o acesso viário condicionado a residentes, viaturas prioritárias e para cargas e descargas.

Esta empreitada foi adjudicada no dia 25 de novembro de 2019 à Sociedade José de Sousa Barra Filhos pelo valor de 229112,42 euros e contempla intervenções a nível de pavimentos, sinalização, infraestruturas de iluminação pública e telefónicas.

A intervenção integra o plano municipal de recuperação da rede viária e espaço público «Faro Requalifica 5» e pretende assegurar melhores condições de segurança para automobilistas e transeuntes naquela que é uma zona nevrálgica da cidade, habitualmente com trânsito muito denso.

Em face dos esperados transtornos de obra, a autarquia agradece a melhor compreensão dos automobilistas e recomenda a estrita observância da sinalética afixada e das indicações fornecidas no local.

Obras na Avenida 5 de Outubro até 14 de abril

No âmbito da empreitada de execução de rotunda no cruzamento entre a Avenida 5 de Outubro, a Rua Dr. Cândido Guerreiro e a Rua Dr. José de Matos, em Faro, que teve início no dia 20 de janeiro, torna-se necessário proceder a algumas alterações ao trânsito automóvel e condicionamento temporário, até dia 14 de abril, segundo informa o município de Faro.

Será implementada sinalização de rotunda com desligamento da sinalização semafórica no cruzamento entre a Avenida 5 de Outubro, a Rua Dr. Cândido Guerreiro e a Rua Dr. José de Matos, passando a circulação viária a efetuar-se num único sentido giratório, em torno de uma placa central definida temporariamente por delimitadores de betão e baias, até a finalização da obra.

As alterações preveem, além do impedimento de estacionamento na área de intervenção da empreitada, o encerramento pontual de trânsito num dos sentidos da Rua Dr. Cândido Guerreiro ou da Rua Dr. José de Matos, em troço junto ao cruzamento.

Empreitada de execução de rotunda no cruzamento entre a Avenida 5 de Outubro, a Rua Dr. Cândido Guerreiro e a Rua Dr. José de Matos decorre até 14 de abril.

Será permitido o acesso viário condicionado a residentes, viaturas prioritárias e para cargas e descargas.

No decurso dos trabalhos, a autarquia solicita a todos os residentes e transeuntes a melhor compreensão para os transtornos que possam surgir no decurso das intervenções.

Recordamos que esta empreitada foi adjudicada a 16 de Dezembro último à Sociedade Construções, Pedra Vidraça Algarvia, Lda. pelo valor global de 171422,75 euros, com o objetivo de tornar mais fluída a circulação automóvel em toda esta zona central, introduzindo também um sentido único, ascendente, na Rua Dr. Manuel Arriaga, o que proporcionará mais estacionamento, melhor mobilidade e mais segurança para todos os que circulam na referida artéria, em particular os alunos da Escola Secundária de Tomás Cabreira.

O município de Faro continua assim a dar seguimento ao esforço realizado para melhorar o espaço público e a rede viária do concelho, patente num conjunto de intervenções lançadas no âmbito do programa municipal «Faro Requalifica».