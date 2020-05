Esplanadas de estabelecimentos de Faro voltaram a poder reabrir desde ontem, segunda-feira, dia 18 de maio. Ampliação sujeita a apresentação de proposta à autarquia e cumprimento de condicionantes.

Na sequência das medidas de levantamento do confinamento decretadas pelo governo, o município de Faro implementou várias medidas de apoio e incentivo aos comerciantes e lojistas do concelho.

Nesse sentido, as esplanadas já autorizadas pela autarquia podem voltar a estar em funcionamento, desde o dia 18 de maio, com as dimensões anteriormente licenciadas, devendo ser cumprido o distanciamento de dois metros entre mesas.

O município admite ainda o alargamento dos espaços previamente autorizados para as esplanadas até ao dobro da área anteriormente atribuída, sem acréscimo de encargos, quando possível, de forma a respeitar as medidas impostas de distanciamento social e permitir, simultaneamente, um aumento da capacidade destes estabelecimentos comerciais.

A admissão da ampliação está sujeita à apresentação de proposta e ao cumprimento de várias condicionantes, nomeadamente a estrita observação de normas referentes a acessibilidades e mobilidade, segurança, circulação do tráfego automóvel, acesso e circulação de veículos de emergência e socorro ou autorização dos proprietários dos edifícios que confinam diretamente com essas áreas.

Também o uso de máscara passa a ser obrigatório no interior dos vários estabelecimentos, bem como o distanciamento entre funcionários e clientes e a desinfeção das mãos na entrada e saída dos mesmos espaços.

Os estabelecimentos de comércio do concelho, em cujo interior não seja possível cumprir as medidas de distanciamento entre funcionários e clientes, poderão também excecionalmente solicitar a ocupação de via pública, de forma a poder ali colocar um balcão de venda, ou outro, do tipo loja POP-UP, desmontável e provisório.

Qualquer pedido de esclarecimento relativo a este assunto deverá ser tratado com o Serviço de Toponímia e Ocupação de Via Pública, do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Faro, preferencialmente por via eletrónica, através do envio de comunicação por email ([email protected]), por telefone (289 870 870) ou presencialmente, mediante marcação prévia.

Paralelamente, a Câmara Municipal de Faro, em parceria com a Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), Associação de Desenvolvimento Comercial da Zona Histórica de Faro (Associação Comércio da Baixa), Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB), está a desenvolver um conjunto de iniciativas com o objetivo de devolver aos consumidores a confiança para frequentar o comércio tradicional e restauração do concelho.

Além de acompanhar a retoma da atividade, a autarquia vai disponibilizar a todos os estabelecimentos aderentes um equipamento com dispensador de gel desinfetante para uma correta higienização das mãos.

Os interessados podem obter mais esclarecimentos através da Linha de Apoio Faro – COVID-19 (800 219 019).

Estas medidas temporárias de caráter excecional aplicam-se até dia 3 de dezembro de 2020, sendo avaliada a eventual necessidade de renovação nessa data.

Apoio ao comércio local sob o lema «Faro protege»

Sendo esta uma das práticas a adotar com melhores resultados no controle e não disseminação da COVID-19, é essencial que todos os estabelecimentos possam oferecer esta segurança a todos os clientes.



Este projeto, em que o município surge como promotor e elo de ligação, visa criar mecanismos para que os cidadãos possam, sem receios, voltar a frequentar as lojas e restaurantes do concelho, favorecendo ao mesmo tempo a recuperação da economia do concelho.

Pretende-se, assim, que os vários estabelecimentos que se associem a esta medida possam garantir a maior proteção possível a proprietários, funcionários e clientes, bem como à população em geral.

Os proprietários dos estabelecimentos interessados em receber este equipamento deverão formalizar o interesse através do formulário disponibilizado no site da autarquia.

Em caso de dúvidas, poderão obter mais esclarecimentos através da Linha de Apoio Faro – COVID-19 (800 219 019), ou junto das associações envolvidas (no caso de ser associado de alguma delas).