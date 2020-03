Faro acaba de implementar Plano de Contingência para o Covid-19

Além da implementação destes procedimentos, Rogério Bacalhau decidiu ainda convocar uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, a realizar na quinta-feira, dia 12 de março, às 11 horas no Salão Nobre dos Paços do município de Faro.

No respeito das diretivas recebidas da Direção-Geral de Saúde (DGS), o município de Faro preparou um Plano de Contingência face à propagação da infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19), que hoje, dia 9 de março, entrou em vigor.

O Plano de Contingência da autarquia divide-se em três fases: fase de monitorização, fase de alerta e fase de recuperação, sendo que as ações previstas para cada uma poderão ser alteradas em face da evolução da epidemia e/ou de novas diretivas emanadas pela DGS.

Assim, para a fase de monitorização foram definidas algumas regras a respeitar por todos os colaboradores tendo sido criadas salas de isolamento em cada um dos espaços geridos pela autarquia e constituída uma equipa operativa de gestão do plano, chefiada pelo presidente da Câmara Rogério Bacalhau, que será responsável pela implementação da estratégia a adotar em função da evolução da situação.

Quanto aos serviços de atendimento ao público, será reforçada a disponibilização de descartáveis, como desinfetante para as mãos e luvas, ficando ainda assegurada a intensificação dos procedimentos de limpeza dos locais com maior afluxo de trabalhadores e utentes e das superfícies de trabalho e objetos manuseados.

Para minimizar o risco de infeção, deverão ser utilizados prioritariamente meios de comunicação telefónicos e/ou eletrónicos em detrimento de contactos cara a cara.

Na fase de alerta, o plano define passo a passo o procedimento a adotar perante um caso suspeito e as medidas destinadas a minimizar a transmissão da doença.

Nelas se incluem o recurso ao teletrabalho (desde que se justifique) e o recurso a meios de comunicação não presenciais (telefone, correio eletrónico e outros).

Além da implementação destes procedimentos, Rogério Bacalhau decidiu ainda convocar uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil, a realizar na quinta-feira, dia 12 de março, pelas 11 horas no Salão Nobre dos Paços do Município de Faro.

O objetivo é, segundo o autarca farense, que detém o pelouro da Proteção Civil, «garantir que, em Faro, todos os espaços públicos municipais têm o seu plano com todas as necessidades acauteladas, de modo a prevenir ocorrências, implementar as melhores práticas e, se for caso disso, dar uma primeira resposta à altura do que se exige».

O presidente da autarquia deixa ainda o apelo à população para que esta adote «comportamentos preventivos, agilizando cuidados básicos como a lavagem frequente das mãos e, em ambiente social, assegurar uma distância de proteção».