Farense visita o Sertanense na 4ª eliminatória da Taça de Portugal

Único representante algarvio na prova vai até à Sertã defrontar um adversário do Campeonato de Portugal.

O Farense desloca-se ao terreno do Sertanense na quarta eliminatória da Taça de Portugal. O sorteio, realizado há momentos, determinou uma visita a um adversário do escalão inferior.

A equipa do distrito de Castelo Branco ocupa, atualmente, a 5ª posição na Série C do Campeonato de Portugal, com três vitórias, três empates e duas derrotas, nos oito jogos disputados.

Nas eliminatória anteriores, o Sertanense afastou o Oleiros, os algarvios do Moncarapachense e o Vitória de Sernache.

Os jogos desta quarta eliminatória estão marcados para o fim de semana de 23 e 24 de novembro.