Farense vence Vilafranquense por 3-0 com primeira parte demolidora

Algarvios receberam e venceram ribatejanos, em partida a contar para a 5ª jornada da LigaPro. Golos algarvios foram apontados na primeira metade por Fábio Nunes, Mayambela e Cássio.

O Farense não podia pedir melhor início e colocou-se em vantagem logo aos três minutos de jogo: uma combinação perfeita entre Mayambela e Fábio Nunes, na direita do ataque, terminou com um remate colocado do último para o fundo das redes.

Os homens de Sérgio Vieira dispuseram de nova oportunidade pouco depois, aos seis minutos, quando Mayambela disparou forte para intervenção apertada de Josviaki. O sul africano voltou a criar perigo aos 12 minutos, permitindo nova defesa ao guardião do Vilafranquense.

O extremo estava endiabrado e acabou mesmo por fazer o gosto ao pé aos 25 minutos, quando se isolou após combinação com Fabrício Simões ainda no meio campo e, após progredir com a bola, ampliou a vantagem algarvia na cara de Josviaki.

A equipa da casa fez mesmo o que quis da partida na etapa regulamentar e acabou por chegar ao terceiro golo por intermédio de Cássio, que aos 39 minutos apareceu no coração da área a cabecear para a baliza adversária, após canto cobrado na direita por David Sualehe.

Fotografia: Nelson Ferreira

Na segunda metade o Farense foi gerindo a posse de bola e o resultado, mantendo o Vilafranquense afastado do ataque. Os ribatejanos conseguiram fazer o seu primeiro remate aos 64 minutos, por intermédio de Pepo, mas Hugo Marques defendeu com tranquilidade.

Os anfitriões responderam com uma boa jogada de envolvimento ofensivo em que Fabrício Simões, isolado, desperdiçou uma excelente assistência de Ryan Gauld.

Já na reta final da partida, aos 80 minutos, foi a vez de Alvarinho tentar a sua sorte com um belo remate de fora da área, que não passou longe da baliza adversária.

Depois, o mesmo Alvarinho tirou um cruzamento para Fabrício Simões que cabeceou para as mãos de Josviaki (82′).

O Vilafranquense ainda poderia ter reduzido por Leandro após um corte defeituoso de Cássio que quase dava auto-golo, mas a pontaria do atleta forasteiro não foi a melhor, naquela que foi a última oportunidade do encontro.

Com esta vitória (3-0), o conjunto de Faro soma 12 pontos e ascende ao 2º lugar da classificação, em igualdade pontual com o Sporting da Covilhã, que tem menos um jogo.

Na próxima jornada da Liga Pro, o Farense desloca-se a Viseu para defrontar o Académico local, numa partida marcada para o dia 21 de setembro, sábado, às 16 horas.

Farense vs Vilafranquense

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Cássio, David Sualehe, Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Ryan Gauld (Patrick, 81 min), Fábio Nunes (Alvarinho, 65 min), Mayambela (Miguel Bandarra, 72 min), Fabrício Simões.

Treinador: Sérgio Vieira

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Bura, Pedro Simões, Rafael Vieira.

Vilafranquense – Josviaki, Marco Grilo, Kassio Fernandes, Polidoro, Nelsinho, Diogo Izata, Pepo, Filipe Oliveira (Isidoro, 83 min), Ulisses, Wilson (Tarcisio, 87 min), João Vieira (Leandro, 72 min).

Treinador: Filipe Moreira.

Suplentes não utilizados: Maringá, Neguete, Silas, Brigues.

Árbitro: David Silva.

Golos: Fábio Nunes (3 min), Mayambela (25 min), Cássio (39 min).

Amarelos: Kassio Fernandes (36 min), Ryan Gauld (55 min).