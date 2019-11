Farense vence Mafra por 2-1 e lidera (à condição) a Segunda Liga

Comandados de Sérgio Vieira receberam e venceram o Mafra em partida a contar para a 9ª jornada da Liga Pro, num jogo muito difícil onde Fabrício Simões e Matheus Silva apontaram os tentos algarvios.

Não foi um começo de jogo brilhante no São Luís nesta manhã de domingo, 3 de novembro. Ao relvado, subiram duas equipas algo ensonadas, a não conseguir desenvolver jogadas com cabeça, tronco e membros.

Mérito, na fase inicial, para o Mafra, que conseguiu manter o Farense afastado das zonas de perigo, fruto de uma pressão muito bem feita na saída de bola dos algarvios.

Mas, curiosamente, o primeiro lance de verdadeiro perigo pertenceu ao farense, ao minuto 30.

Após um canto para o Mafra (que, na altura, foi o último de uma sequência de cinco), o Farense conseguiu sair no contra-ataque – Fabrício Simões aliviou para Fabrício Isidoro, que lançou Ryan Gauld na profundidade. O escocês, já na área adversária, rematou para uma intervenção atente de Godinho.

O lance teve o condão de despertar um pouco a partida e o Mafra voltou a colocar o Farense em sentido minutos depois, quando Nuno Rodrigues, após assistência de Zé Tiago, atirou ligeiramente por cima da baliza de Hugo Marques (33′).

Mas, ao minuto 36, Franco cometeu grande penalidade sobre Ryan Gauld e deu ao Farense a oportunidade de se adiantar no marcador.

Chamado a converter, Fabrício Simões enganou o guarda-redes e atirou para o fundo das redes, fazendo o 1-0 (37′).

O Mafra respondeu bem e dispôs de uma grande oportunidade por intermédio de Rúben Freitas, que na hora de empurrar para o fundo das redes viu Furlan a tirar-lhe o pão da boca com um corte in extremis e a segurar a vantagem farense ao intervalo.

A etapa complementar trouxe um Farense com maior vontade e os algarvios ampliaram a vantagem logo aos 50 minutos. Fábio Nunes rematou cruzado e Godinho defendeu mas, na recarga, Matheus Silva empurrou para o 2-0.

O lateral brasileiro estava com o pé quente e voltou a criar muito perigo, com um remate dentro da área que passou muito perto da trave (52′).

O Mafra podia ter reduzido por Zé Tiago ao minuto 54, mas o remate do médio saiu por cima da baliza de Hugo Marques.

Os forasteiros acabaram por conseguir encurtar distâncias ao minuto 71, depois de um incrível erro defensivo do Farense, com um desentendimento entre Luís Rocha e Hugo Marques. Ayongo aproveitou e agradeceu a oferta e fez o 1-2.

Logo depois, no reatamento, Fábio Nunes teve soberana oportunidade para voltar a colocar o Farense com dois golos de vantagem mas, isolado, atirou ao lado.

O Mafra arriscou à procura do empate e teve muito perto de o alcançar por intermédio de Zé Tiago, que na sequência de um cruzamento rematou de primeira, cruzado, com a bola a passar bastante perto do poste da baliza algarvia.

Ao minuto 87, uma boa combinação entre Fabrício Isidoro e Fábio Nunes terminou com um belo remate do português que quase matou o jogo, mas a bola saiu ao lado.

A ponta final foi complicada para os algarvios, que tiveram em Hugo Marques uma barreira intransponível, com duas defesas magníficas do angolano no período de compensação que seguraram o 2-1 até ao fim.

Com este resultado, o histórico emblema algarvio alcança a liderança na classificação somando 21 pontos, contra os 19 do Sporting da Covilhã que tem menos um jogo.

Na próxima jornada, o Farense desloca-se a Coimbra para defrontar a Académica, em jogo marcado para sábado, 9 de novembro, às 15 horas.

Farense vs Mafra

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Hugo Marques, Matheus Silva, Luís Rocha, Cássio, Furlan (Alvarinho, 79 min), Filipe Melo, Fabrício Isidoro, Ryan Gauld (Miguel Bandarra, 83 min), Fábio Nunes, Mayambela (Bura, 75 min), Fabrício Simões.

Treinador: Sérgio Vieira

Suplentes não utilizados: Daniel Fernandes, Rafael Vieira, Tavinho, Irobiso.

Mafra – Godinho, Rúben Freitas, João Miguel, Juary, Joel (Gui Ferreira, 80 min), Cuca (Flávio Silva, 82 min), Franco, Nuno Rodrigues (Medeiros, 69 min), Lucas Silva, Zé Tiago, Ayongo.

Treinador: Vasco Seabra.

Suplentes não utilizados: Chastre, Rui Pereira, Tavares, Miguel Lourenço.

Árbitro: André Castro.

Golos: Fabrício Simões (37′), Matheus Silva (50 min), Ayongo (71 min)

Amarelos: Cássio (45+1 min), Juary (52 min), Mayambela (56 min), Cuca (59 min)