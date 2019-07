Família austríaca desesperada por encontrar Julia Weinert

Julia Weinert, uma cidadã austríaca de 28 anos, foi vista pela última vez na sexta-feira, dia 28 de junho, perto da aldeia de Pedralva, em Vila do Bispo.

O pais, Elfriede und Peter Weinert, contactaram hoje o «barlavento», na esperança de encontrar alguma pista que leve a descobrir o paradeiro da filha.

«Ela mede cerca de 1,70m. É muito magra, tem cabelo loiro de tamanho médio e olhos azuis. Na altura do desaparecimento vestia uma T-shirt cinzenta, calções castanhos e chinelos tipo havaianas».

«Terá abandonado a pé o local onde se encontrava hospedada, um acampamento perto de Pedralva e deixou todas as suas posses para trás (computador, documentos, cartões bancários e telemóvel)», informa a família.

O desaparecimento de Julia foi comunicado ao posto da GNR de Vila do Bispo que «de imediato iniciou as buscas, tendo passado a informação a outros postos da zona. Vários amigos da Julia iniciaram entretanto buscas a título particular, tendo distribuído folhetos e através das redes sociais».

Infelizmente, segundo os pais, «as buscas têm sido infrutíferas, apesar de Julia, alegadamente e sem confirmação, ter sido vista na região de Odemira / Vila Nova de Milfontes (Costa Vicentina), a última vez há 10 dias, a 6 de julho».

Nesse contexto, Julia Weinert «terá sido vista num supermercado às compras, bem como a pedir boleia. Apesar de aparentemente ter sido vista nestas regiões, a nossa filha poderá estar em qualquer local em Portugal».

«Como pais estamos extremamente preocupados, uma vez que já passaram duas semanas desde o desaparecimento de Julia», apelam Elfriede und Peter Weinert.

Todas as informações relacionadas com este caso deverão ser comunicadas às autoridades, sobretudo o Posto da GNR de Vila Nova de Milfontes (283 990 020) ou postos locais da PSP ou GNR em outros pontos do país.