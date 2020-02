FAGAR avisa que vai cortar a água em Faro a partir das 0h00

Talvez seja melhor encher garrafões e fazer preparativos para mais uma noite sem água em Faro, segundo avisa a FAGAR, Empresa Municipal de Gestão de Águas e Resíduos.

A FAGAR informa que esta próxima madrugada irá prosseguir com os trabalhos em curso na obra de construção da rotunda na Avenida Calouste Gulbenkian com a Rua do Alportel, pelo que, será necessário proceder à suspensão do fornecimento de água a partir das 0h00 de quarta-feira, dia 12 de fevereiro, às seguintes áreas e zonas limítrofes:

• Lejana

• Vale da Amoreira

• Penha

• São Luís

• Alto Rodes

• Baixa de Faro

• Largo do Carmo

• Estrada da Senhora da Saúde

«Envidaremos todos os esforços de modo a que o restabelecimento do fornecimento de água seja efetuado com a maior brevidade. Agradecemos a vossa melhor compreensão», diz a FAGAR.