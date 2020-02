FAGAR avisa que vai cortar a água a partir das 23 horas de hoje

Na sequência da reparação da rotura ocorrida ontem, dia 4 de fevereiro, no decurso da empreitada de construção da rotunda na Avenida Calouste Gulbenkian com a Rua do Alportel, a FAGAR Empresa Municipal, informa que será necessário proceder a trabalhos complementares na rede de abastecimento de água, que determinam a suspensão do fornecimento de água às seguintes áreas e zonas limítrofes, a partir das 23 horas de hoje, quarta-feira, dia 5 de fevereiro:

Lejana

Vale da Amoreira

Penha

São Luís

Alto Rodes

«Envidaremos todos os esforços de modo a que o restabelecimento do fornecimento de água seja efetuado com a maior brevidade. Agradecemos a vossa melhor compreensão», diz a Fagar.