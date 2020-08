Fado de Ricardo Ribeiro encerra o «Verão em Tavira»

Bilhetes têm um custo de cinco euros.

O programa cultural «Verão em Tavira» encerra com um concerto de Ricardo Ribeiro no próximo sábado, dia 29 de agosto, às 22h00, no Parque do Palácio da Galeria.

O fadista participa, desde 2001, em festivais nacionais e internacionais de música. Em 2004, lançou o seu primeiro álbum e, em 2002 e 2011, recebeu o prémio Revelação Masculina da Fundação Amália Rodrigues.

Em 2008, juntamente com o alaudista/compositor libanês Rabih Abou-Khalil, grava o álbum «Em Português», o qual foi eleito «top of the world album» pela revista inglesa Songlines. Em 2010, o trabalho «Porta do Coração» acolhe a mesma distinção e é disco de ouro.

Em 2013, sai o seu quinto álbum «Largo da Memória» pela antiga EMI, atual Warner, registo que também é disco de ouro. O músico participa ainda em vários filmes e discos de artistas nacionais e é presença habitual no estrangeiro.

Em abril de 2019, Ricardo Ribeiro apresentou o seu novo trabalho: «Respeitosa Mente» (Warner Portugal, 2019). Neste projeto, o fadista juntou-se ao pianista português de jazz João Paulo Esteves da Silva e ao percussionista norte-americano Jarrod Cagwin, e juntos criaram «um registo memorável».

Os bilhetes têm um curso de cinco euros e podem ser adquiridos na Praça da República, todos os dias entre as 20h00 e as 23h00.

No dia do espetáculo, podem também ser comprados no largo em frente ao Palácio da Galeria, no mesmo horário.