Extensão de Saúde de Almancil vai ser expandida e melhorada

Câmara Municipal de Loulé aprovou o projeto de execução e início de procedimento da obra para a ampliação da Extensão de Saúde de Almancil.

Trata-se de mais um investimento municipal, que ascende a 330 mil euros, com o objetivo de criar melhores condições para o funcionamento dos serviços de saúde no concelho, em particular na freguesia de Almancil.

Esta intervenção contempla a ampliação das atuais instalações da Extensão de Saúde, no piso térreo do edifício na Rua Manuel dos Santos Vaquinhas, para o 1º piso do mesmo edifício onde atualmente se encontram os serviços da Junta de Freguesia de Almancil e que será agora remodelado.

Em coordenação com a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, e ainda com o apoio da Junta de Freguesia, a intervenção de ampliação das instalações da Extensão de Saúde de Almancil contempla a criação de uma sala de espera, de um balcão de atendimento, de oito gabinetes médicos, de instalações sanitárias e arrumos, num total de cerca de 200 metros quadrados (m2).

«Estes projetos são decisivos para que o concelho de Loulé possa usufruir de um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, oferecendo melhores condições de atendimento aos seus utentes», considera o executivo camarário.