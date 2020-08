Exército continua a garantir vigilância das áreas florestais em Loulé

Vigilantes realizam, em média, 140 quilómetros por dia, para prevenir incêndios e outros incidentes florestais.

A Câmara Municipal de Loulé e o Exército Português assinaram na terça-feira, 18 de agosto, e pelo quinto ano consecutivo, o protocolo que visa o patrulhamento e vigilância, no âmbito da Estratégia Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, reafirmando que o estabelecimento desta parceria se tem revelado «uma excelente prática no que concerne à proteção civil preventiva».

Este ato foi formalizado no Salão Nobre do edifico dos Paços do Concelho, pelo autarca Vítor Aleixo e o Coronel de Infantaria Aníbal Saraiva, em representação do Exército Português – Regimento de Infantaria nº1.

A presença dos militares será notada essencialmente nas freguesias do interior do concelho de Loulé, tendo em conta que 40 por cento do total da área do mesmo é ocupada pelas classes de perigo florestal muito elevado.

Inclui as áreas de Paisagem Protegida da Rocha da Pena e Fonte Benémola, e 54 por cento do seu território é abrangido pela Rede Natura 2000. De referir também que, de acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, Loulé é o município do Algarve que tem o maior número de aldeias (141) e aglomerados integrados nas quatro freguesias consideradas com o primeiro grau de prioridade no âmbito Defesa da Floresta Contra Incêndios: Alte (33), Ameixial (16), Salir (54) e União de Freguesias (38).

Os militares ficarão instalados, durante o período de vigilância, na Escola Primária do Malhão, na freguesia de Salir, mantendo-se em permanente articulação com o Comando Distrital de Operações de Socorro e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Loulé.

O patrulhamento militar é efetuado diariamente através uma viatura 4×4 com três elementos, realizando em média 140 quilómetros por dia, decorrendo durante o período crítico de incêndios florestais visto que, «tendencialmente, é aquele em que o índice de risco é maior». O objetivo passa por «diminuir a probabilidade da sua ocorrência, reforçando, assim, a segurança das populações e dissuadindo comportamentos negligentes».

Recorde-se que, além do Exército Português, o Dispositivo de Patrulhamento e Vigilância no Concelho é constituído pelas Equipas Municipais de Intervenção Florestal do Serviço Municipal de Proteção Civil, as Brigadas de Jovens Voluntários, as Associações de Caçadores (protocoladas com o município), as Juntas de Freguesia, a Guarda Nacional Republicana, a Equipa de Sapadores Florestais da Associação de Produtores Florestais da Serra do Caldeirão e os Vigilantes da Natureza do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas que operam na zona da Ria Formosa, existindo ainda no concelho duas Torres de Vigia (Zebro e Malhão), ambas na freguesia de Salir.