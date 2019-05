O município de Portimão emitiu um comunicado, hoje, dia 23 de maio, para tornar público que na sequência da saída do vereador e vice-presidente Joaquim Castelão Rodrigues, para exercer funções de diretor regional do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a distribuição de funções pelo executivo municipal ficou determinada, mediante proposta da presidente da autarquia, Isilda Gomes, da seguinte forma:

Isilda Prazeres Varges Gomes – presidente da Câmara Municipal de Portimão, com as seguintes competências: Gestão Financeira e Património; Proteção Civil e Segurança; Gestão de Recursos Humanos; Assuntos Jurídicos; Gestão Administrativa; Informação, Comunicação e Marca; Desenvolvimento Económico; e Gestão de Equipamentos e Eventos de Interesse Turístico;

Filipe Mesquita Vital – vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, com as seguintes competências: Obras Públicas, Ambiente Urbano; Gestão da Manutenção e Requalificação do Espaço Público; Gestão da Manutenção dos Edifícios / Equipamentos Municipais; Gestão e Manutenção da Frota e Oficinas; Iluminação Pública; Gestão Cemiterial; Serviço Médico Veterinário; Gestão do Parque de Feiras, Mercados e Feiras Tradicionais; Fiscalização Municipal e Ocupação da Via Pública; Contratação Pública e Compras; e Serviço de Metrologia;

Teresa Filipa Mendes – vereadora, com as seguintes competências: Educação; Ação Social e Saúde; Habitação Social e Gestão Patrimonial dos Bairros Municipais; Cultura; Desporto e Juventude; Movimento Associativo; Gestão dos Equipamentos Sociais, Educativos, Culturais e Desportivos; Relação com o Munícipe e Defesa do Consumidor; e Guardas-noturnos;

João Vasco Gambôa – vereador, com as seguintes competências: Planeamento do Território; Gestão Urbanística / Obras Particulares; Regeneração e Reabilitação Urbana; Planeamento e Gestão da Mobilidade; Ordenamento do Trânsito; Gestão dos Transportes Públicos; Gestão dos Contratos de Concessão de Estacionamento; Equipamento Rural, Florestas, Cinegética e Gabinete Técnico Florestal; Gestão do Aeródromo Municipal de Portimão; Gestão de Programas Comparticipados; Modernização e Sistemas de Informação; e Toponímia.

Esta distribuição de pelouros teve lugar na reunião extraordinária da Câmara Municipal de Portimão realizada ontem, quarta-feira, dia 22 de maio.