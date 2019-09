Executivo de São Brás de Alportel visitou creches no início do ano letivo

Terminado o período de férias de verão, retomam-se as rotinas no trabalho e na família.

Em início de novo ciclo, o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, acompanhado da vice-presidente, com responsabilidade nas áreas sociais, Marlene Guerreiro, visitou as unidades de apoio à infância do concelho, que estão a retomar as suas atividades.

O roteiro teve início com uma visita ao Centro Infantil António Calçada da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, que abriu portas à comunidade em 1982, já lá vão quase quatro décadas, e que atualmente disponibiliza à comunidade quatro respostas sociais na área da infância e juventude, nomeadamente uma Creche (com capacidade para 58 crianças), um Jardim-de-Infância/Pré-Escolar (que acolhe 75 crianças), um Centro de Atividades de Tempos Livres (que acolhe 60 crianças) e um Centro Jovem (que acolhe 60 jovens).

Seguiu-se a visita à Creche Sítio do Bebé do Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, a mais recente instituição particular de solidariedade social do concelho, que disponibiliza à comunidade são-brasense desde 2010 esta Creche que acolhe 84 crianças.

Esta iniciativa teve por objetivo valorizar o trabalho de tão relevante importância que é desenvolvido por estas instituições no apoio às crianças e às famílias são-brasenses e dar as boas-vindas, no regresso ao trabalho de tantos profissionais que se dedicam a cuidar das crianças são-brasenses, deixando votos de um bom ano letivo.

Na continuidade do trabalho que é desenvolvido em parceria e proximidade com as instituições, a visita permitiu ainda conhecer as melhorias que têm sido realizadas em ambos os espaços, em prol da criação das melhores condições para o acolhimento dos mais pequenos, bem como tomar conhecimento de algumas necessidades e desafios que se colocam e para os quais se procuram soluções, promovendo o trabalho em rede local e a sinergia.

No momento atual, e em virtude do crescimento demográfico que está a ocorrer em São Brás de Alportel, nomeadamente ao nível de jovens casais, provindos de outras terras, a Câmara Municipal está atenta à crescente necessidade sentida por muitas famílias que necessitam de unidades de apoio à infância.

Com esta preocupação, a Câmara Municipal, em parceria com ambas as instituições particulares de solidariedade social do concelho, tem vindo a desenvolver esforços, com vista ao alargamento da capacidade das valências de creche.