Executivo de Albufeira visitou «obras estruturantes» no concelho

Intervenções rondam os 15 milhões de euros e foram alvo de uma visita com balanço positivo.

Na segunda-feira, dia 23 de dezembro, técnicos e executivo do município de Albufeira fizeram um périplo por diversas obras no concelho, com vista a um balanço de alguns dos trabalhos efetuados, bem como para auscultar alguma população acerca de futuras necessidades.

A visita iniciou-se em Vale Pedras onde, contíguo ao atual cemitério, está a ser construído o crematório regional do Algarve, uma antiga exigência da população.

Deverá estar concluído no próximo mês de janeiro, representando um investimento de cerca de 600 mil euros.

De seguida e ali bem perto, as atenções recaíram no pavilhão desportivo da EBSA – Escola Básica e Secundária de Albufeira, cujo piso, ainda em madeira, foi recentemente substituído por um piso mais apropriado à prática do desporto por parte dos jovens.

Seguiram-se os campos sintéticos da Palmeira, cujo piso, com mais de 12 anos, foi substituído por um outro, sintético, na continuidade do que já tinha sido feito nos campos sintéticos do FC Ferreiras. Tratou-se de um investimento de cerca de 150 mil euros.

Ainda no âmbito da prática desportiva, houve tempo também para o emblemático Pavilhão Francisco Neves, situado na zona antiga da cidade e sede do Imortal DC – este pavilhão tinha ainda amianto na cobertura, pelo que um novo telhado e pinturas exteriores deram-lhe uma nova aparência e solidez, mediante obras que rondaram os 100 mil euros.

A comitiva seguiu depois para a Praia do Peneco, espaço que constitui uma das memórias mais gratas da população. Ali, estão a ser recuperadas as escadas de acesso ao passeio marginal, que também será reclassificado, num investimento de cerca de 70 mil euros.

Importante para as memórias dos albufeirenses é também o edifício do antigo Tribunal, em frente à Igreja Matriz e que está a ser transformado num Centro de Artes e Ofícios, no valor de 850 mil euros, que deverá abrir ao público em 2020, proporcionando mais convívio naquela zona nobre da cidade.

Ainda no plano cultural, a comitiva visitou as recentes obras que decorreram no Conservatório de Albufeira, no valor de 100 mil euros e, por consequência, as pinturas exteriores da Torre do Relógio. Ali perto, no Cais Herculano, executivo e técnicos verificaram o estado das obras do telheiro e pilares, cuja requalificação, no valor de cerca de 80 mil euros, «pretende manter a identidade histórica daquele espaço».

Outras intervenções «de grande importância» preencheram o roteiro desta visita, como é o caso das obras de saneamento e espaço rodoviário na continuidade da Rua do Município, próximo do Hotel Paraíso.

São obras estruturais de separação de águas fluviais e residuais, bem como de requalificação do piso viário. A visita que se seguiu foi às obras de requalificação da estrada entre a Rotunda da Balaia e a Ponte Barão, no valor de 876 mil euros, que deverão estar concluídas muito em breve. De igual modo, decorrem na Estrada do Toy70 obras de saneamento, por cerca de 236 mil euros.

Fora do perímetro urbano, foram verificadas as obras recentes efetuadas no Mercado da Guia, no valor de cerca de 200 mil euros, bem como na Estrada das Assumadas, por cerca de 280 mil euros, na freguesia de Ferreiras.

Daqui, a comitiva seguiu para o Campo de Tiro de Paderne, cuja sede foi alvo de remodelações pelo valor 150 mil euros. Em seguida, foi feita uma visita aos trabalhos de contenção de um edifício centenário, na zona envolvente da Igreja de Nossa Senhora da Esperança.

Pelo meio, a comitiva teve a oportunidade de visitar as obras de saneamento na zona «Paderne-norte», que ascendem a valores na ordem dos seis milhões de euros.

Refira-se que «estas são apenas algumas das obras atualmente em curso um pouco por todo o concelho, representando um investimento global de mais de 15 milhões de euros», explica o executivo.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, referiu que «todas estas obras são, na maioria, estruturantes e de elevada importância para o desenvolvimento do concelho. Estamos empenhados em recuperar espaços, memórias e identidades e esperamos que os albufeirenses vejam nestes investimentos uma aposta clara no desenvolvimento desta terra».

O autarca adiantou ainda que «haverá mais visitas nestes moldes a outras obras em curso, ao longo do ano de 2020».