No âmbito do projeto EURES transfronteiriço Andaluzia-Algarve (EURES T AA) Andaluzia-Algarve, a Federación Onubense de Empresários (FOE) organiza, na quarta-feira, dia 4 de dezembro, um workshop para promover a cooperação entre empresas, jovens empreendedores, profissionais independentes, investigadores, mestrandos e alunos finalistas dos cursos de Gestão Empresas, Turismo e Engenharia, de ambos os lados do Guadiana, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em Faro.

O objetivo do workshop, além de promover a troca de experiências, com a participação de empresas andaluzas e algarvias dos setores mais consolidados, como turismo, agro-alimentar, comércio e indústria, visa detectar quais são as necessidades em termos de contratação de recursos humanos e os obstáculos à mobilidade dos trabalhadores das duas regiões fronteiriças, promovendo oportunidades de trabalho independente e, quando apropriado, gerando oportunidades de emprego, levando em consideração as novas tecnologias.



Duas empresas de trabalho temporário darão o seu contributo para o tema no painel relativo às necessidades de capital humano nas duas regiões.

Financiado pela Comissão Europeia desde 2017 com o objetivo é promover a mobilidade dos trabalhadores entre as duas regiões e facilitar a sua contratação, o EURES T é uma iniciativa pioneira para impulsionar o emprego transfronteiriço eliminando os obstáculos à mobilidade e tem como promotores o Serviço Andaluz de Emprego (SAE), o Servicio Publico de Empleo Estatal (SEPE) e o seu homólogo de Portugal, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os serviços do EURES transfronteiriço Andaluzia-Algarve serão prestados na oficina de emprego, que funciona como um balcão único de informações, localizada nas instalações da Escuela de Hostelería de Islantilla, em Espanha e nas instalações do Serviço de Emprego de Vila Real de Santo António. A oficina virtual do projeto consiste numa plataforma web em que se disponibilizam todas as informações relacionadas com o mercado de trabalho de ambas as regiões, incluindo a legislação laboral e informações sobre as condições de vida.

A organização convida-o a participar no «Workshop para a Promoção e Criação de Emprego Andaluzia-Algarve», que será realizado em 4 de dezembro na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, localizada na Praça da Liberdade 2, em Faro.

Disponibilizam-se o programa e cartaz do referido workshop.

A entrada é LIVRE mas a inscrição é obrigatória pelo +34 666 869 153, ou por email ([email protected]). O programa pode ser lido aqui.