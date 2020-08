ETIC_Algarve procura talentos da música no concurso «Connections»

Serão premiadas duas bandas ou artistas a solo num formato «original», produzido pelos alunos da turmas de Criação Musical, Produção e Técnicas de Som 19/21.



A ETIC_Algarve lançou um concurso com o objetivo de promover a criatividade dos novos talentos musicais, em formato a solo ou em banda. Chama-se « Connections», desafiando os concorrentes a unir a componente musical com a vertente cenográfica.

O concurso, «aberto a todos os novos talentos», vai contar com seis eliminatórias, que serão gravadas em vídeo e disponibilizadas online. A seleção dos dois concorrentes que irão passar à final será feita através de votação online do público e de um júri composto por cinco personalidades da ETIC_Algarve e das entidades parceiras do «Connections»: o Teatro das Figuras, a FNAC Faro e a RUA FM.

Os dois concertos da Final serão transmitidos em livestream e, após a contagem dos votos online e do júri, será definido o concorrente vencedor, que terá como prémio um cheque formação ETIC_Algarve no valor de 2000 euros e um concerto no Pequeno Auditório do Teatro das Figuras.

O concorrente finalista também terá direito a prémio: a gravação de um Videoclip no âmbito pedagógico da ETIC_Algarve, juntando-se ainda a oportunidade de realizar um showcase FNAC.



Com este concurso, que decorre no âmbito curricular do curso de Criação Musical, Produção e Técnicas de Som 19/21, a escola criativa do Algarve pretende «colocar os seus recursos ao serviço da comunidade artística, potenciando os agentes criativos da região, neste caso concreto na área da Música».



Este concurso conta ainda com a participação de alunos de diferentes áreas criativas que têm dado um contributo fundamental na produção do mesmo, «o que só confirma a visão que a escola tem sobre o envolvimento multidisciplinar no desenvolvimento de projetos».