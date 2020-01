ETIC_Algarve procura criativos para fazer videojogos em 48 horas

No âmbito da segunda edição da Global Game Jam 2020, um evento mundial, onde simultaneamente e em vários espaços do mundo serão criados videojogos no prazo limite de dois dias, que decorrerá de 31 de janeiro a 2 de fevereiro, a ETIC_Algarve quer reunir uma equipa de 100 participantes.

Esta atividade, que decorrerá nas instalações da escola, em Faro, tem por objetivo proporcionar aos participantes a criação de novos laços profissionais e colocar à prova as suas aptidões artísticas e capacidade de programação.

A ETIC_Algarve Global Game Jam 2020 é aberta ao público, sendo direcionada também a profissionais e curiosos que partilhem deste fascínio por criar conteúdos inovadores.

«Com este evento acolheremos até 100 participantes, com acesso a toda a tecnologia e recursos necessários», explica a organização.

O primeiro evento similar decorreu no verão de 2016, com a ETIC Game Jam, e em janeiro de 2019 abrimos portas para a ETIC Global Game Jam 2019. Com esta segunda edição viemos afirmar o posicionamento da ETIC_Algarve na vanguarda da formação dedicada a este mercado a sul do país.

A inscrição é gratuita, mas limitada a 100 participantes. Os interessados podem inscrever-se aqui.

Mais informações poderão ser obtidas diretamente na ETIC_Algarve (1º piso do Mercado Municipal de Faro), pelos telefones 289 823 359 | 960 309 550, através do evento ETIC_Algarve Global Game Jam 2020 ou da nossa página de Facebook.