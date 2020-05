ETIC_Algarve estabelece parceria com escola de música alemã

Escola sediada em Faro junta Berlim à sua rede de parceiros europeus.

A ETIC_Algarve anunciou ter firmado um protocolo académico com a escola de música alemã dBs Music Berlin. Esta parceria surge depois de outras terem já sido estabelecidas, com a Prague College, na República Checa e com a Teesside University no Reino Unido.

O processo teve o seu início no final de 2018, e os alunos e ex-alunos da escola que tenham concluído os dois anos do curso de Criação Musical, Produção e Técnicas de Som, podem agora candidatar-se à realização do 3º ano, também conhecido como Top Up Year, do curso de Creative Audio Production and Sound Engineering, nesta escola localizada em Berlim, e desta forma obter o BA (Bachelors of Arts) que corresponde ao Nível 6 do Quadro Nacional de Qualificações, no qual se inserem também as licenciaturas.

«Desta forma, continuamos a criar oportunidades para os nossos alunos construírem um futuro profissional de qualidade assegurada, uma vez que esta escola garante a continuidade da metodologia de ensino que tanto caracteriza a ETIC_Algarve, pragmática e orientada a projetos, onde o aprender se faz praticando, proporcionando desta forma uma experiência formativa extremamente enriquecedora e inesquecível que lhes permite o prosseguimento de estudos a nível superior», explica a direção da escola.

Dois dias depois de ser assinalado o Dia da Europa (no sábado, dia 9 de maio), a ETIC_Algarve apresenta uma parceria que começou a ser trabalhada precisamente no contexto dos Projectos ERASMUS+ que a escola tem vindo a desenvolver desde 2015 e que já permitiram, além do estabelecimento de três protocolos académicos, mais de 70 mobilidades de estudantes para realização de Estágios Europeus, cerca de 30 Mobilidades de staff e formadores e ainda o desenvolvimento de três projetos de Parcerias Estratégicas no âmbito da «Cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas».

Esta aposta na expansão europeia «é parte integrante do Plano de Desenvolvimento Europeu da ETIC_Algarve» e que já viu o seu trabalho ser reconhecido com a atribuição do Prémio Boas Práticas 2018, atribuído pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação.