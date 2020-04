ETIC_Algarve empresta equipamentos para alunos terem aulas em casa

Escola está a disponibilizar computadores e outros equipamentos pedagógicos aos formandos que de outra forma não conseguiriam assistir a aulas remotas.

No seu esforço para atenuar os impactos da pandemia COVID-19, a ETIC_Algarve fez um levantamento das necessidades que os seus formandos e formadores teriam em termos de equipamentos informáticos e outros, com o objetivo de serem emprestados, de forma a que as aulas remotas fossem uma realidade.

«Toda esta situação excecional, fez-nos reavaliar as formas como podemos fornecer o mesmo serviço, mas com uma outra metodologia. Esta decisão de facultar equipamentos aos nossos formandos que deles precisam é fundamental na nossa estratégia de garantir que continuamos ativos e mantemos os nossos formandos ativos nesta fase de recolhimento», explica Nuno Ribeiro, da ETIC_Algarve.

Esta solução tem sido recebida com entusiasmo por parte dos formandos, que «têm manifestado o seu agrado com este retomar das aulas, uma vez que eles próprios desejam voltar rapidamente às suas atividades criativas».

As aulas vão recomeçar já no início do mês de abril, depois de um período de análise da solução tecnológica a implementar e do refazer o «planeamento dos vários cursos. Este tem sido um esforço de todos: da Gestão Pedagógica à equipa de coordenadores de cursos e assistentes, que têm trabalhado intensamente para a adequação dos cronogramas de forma a garantir as condições para que tudo funcione», detalha o diretor da Escola.

Neste momento, os equipamentos já estão a ser entregues aos formandos, quer sejam recolhidos na escola ou entregues na casa de alguns que não têm possibilidade de se deslocar à escola.

As recomendações da Direção-Geral de Saúde continuam a ser cumpridas para evitar a aglomeração de formandos na escola, garantindo que «as duas dezenas de equipamentos a emprestar, (computadores, instrumentos musicais digitais entre outros), sejam entregues em segurança».

«Temos que fazer o que for necessário para a vida não ser interrompida. Porque se todos cumprirmos a nossa parte e ficarmos em casa, voltaremos mais fortes», termina o diretor da ETIC_Algarve.