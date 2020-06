ETIC_Algarve celebra 10 anos com novo site e outras novidades

Inscrições para o próximo ano letivo já arrancaram.

As comemorações do 10º aniversário da escola criativa ETIC_Algarve arrancaram no dia 1 de junho, com a já tradicional abertura do período de inscrições para o ano letivo 20/21, à qual se juntaram outras novidades.

Desde logo, as parcerias recentemente estabelecidas com duas escolas, a dBs Music Berlin e a ETIC em Lisboa, que permitem aos alunos dos cursos de dois anos da ETIC_Algarve realizarem um 3º ano Top Up Year para obtenção do nível 6 do Quadro Europeu de Qualificações, equivalente a licenciatura.

Também as inscrições para os 14 cursos técnicos de um ou dois anos, nas áreas de Design, Fotografia, Som & Música, Vídeo, Videojogos e Web & Comunicação, beneficiam este ano de um desconto global de 10 por cento se forem realizadas até ao dia 31 de agosto.

Mas «uma das grandes novidades é o novo site, que apresenta um design totalmente renovado e concebido de forma a que reflita o futuro próximo da ETIC_Algarve, assente no crescimento sustentado e na melhoria contínua da formação que promove».

Nas palavras de Nuno Ribeiro, diretor da Escola, «estes 10 anos passaram num instante, o que é um excelente sinal, porque quando se faz o que se gosta, o tempo passa a voar. Mas estão a ser 10 anos muito, muito gratificantes, porque temos o privilégio de contribuir para o crescimento pessoal e profissional de todos os alunos que decidem dar um futuro à sua criatividade».

Acrescenta que «também são 10 anos a criar oportunidades, uma vez que, a par da oferta formativa, procuramos sempre criar novas formas de maximizar o potencial dos nossos alunos, seja através dos estágios europeus no âmbito do Erasmus+, seja através do Top Up Year, que permite obter o nível 6 de formação, equivalente à licenciatura, em quatro escolas: Prague College, Teesside University, dBs Music Berlin e ETIC de Lisboa».

A todas estas oportunidades que a escola criativa do Algarve proporciona aos seus alunos, junta-se o programa JUMP – Apoio à Integração Profissional, a par com os Estágios Curriculares nos cursos técnicos de dois anos. Pretende-se uma «eficaz e produtiva inserção no mercado de trabalho», permitindo assim aos futuros formandos da ETIC_Algarve a possibilidade de «mudarem as suas vidas».

As inscrições arrancaram no dia 1 de junho no site do estabelecimento, podendo os interessados contactar a escola através de e-mail, pelos telefones 289823359 e 960309550 ou ainda dirigindo-se à secretaria da escola, no 1º piso do Mercado Municipal de Faro.