Estudo sobre salários da hoteleira apresentado em Albufeira

A Mercer, empresa multinacional especializada em serviços de consultadoria, apresenta os resultado de um inquérito (survey) sobre «Práticas e Tendências de Remuneração do Setor Hoteleiro», a realizar-se na sexta-feira, dia 7 de junho, no Salgados Palace Hotel, em Albufeira.

De acordo com a organização, «para garantir uma eficiente atração, retenção e desenvolvimento dos profissionais do setor da hotelaria é crucial conhecer as melhores práticas do mercado».

Neste sentido, a Mercer convidou a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), o Pestana Hotel Group e a Stairs People Advisors a associarem-se ao evento, «de forma a partilhar as perspetivas de diferentes players no mercado».

O programa será o seguinte:

11h30 – Abertura

Tiago Borges, Rewards Leader da Mercer Portugal

Mário Ferreira, CEO da NAU Hotels & Resorts

Cristina Siza Vieira, CEO | Vice-Presidente Executiva da AHP

11h45 – Apresentação do Estudo de Compensação para o Sector Hoteleiro

Tiago Borges, Rewards Leader da Mercer Portugal

Marta Dias, Associate da Mercer Portugal

12h15 – Painel de Discussão «Está o Mercado a seguir as melhores práticas?»

Mário Ferreira, CEO da NAU Hotels & Resorts

Cristina Siza Vieira, CEO | Vice-Presidente Executiva da AHP

João Ribeiro Santos, Managing Partner da Stairs People Advisors

Moderador: Tiago Borges, Rewards Leader da Mercer Portugal

A Mercer exerce a sua atividade em Portugal há mais de vinte anos e pretende mimetizar no país a liderança que detém a nível mundial em serviços de consultoria nas áreas da saúde, pensões, investimentos e talentos. Com escritórios em Lisboa e Porto, a Mercer integra o grande grupo económico Marsh.